В Озерске пройдет профилактическая акция «Внимание – дети!»

Сотрудники Госавтоинспекции в рамках профилактической акции «Внимание – дети!» проведут массовые проверки по выявлению нарушений правил перевозки детей в транспортных средствах.

С 18 по 20 августа 2023 года пройдут массовые проверки группами нарядов ДПС по выявлению нарушений правил перевозки детей вблизи детских развлекательных центров, торговых развлекательных комплексов.

25 августа 2023 года с 17.00 до 20.00 пройдут рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил перевозки детей на загородных автодорогах, а также на въездах в населенные пункты.

06 сентября 2023 года с 7.00 до 9.00 вблизи дошкольных и общеобразовательных организаций пройдут массовые проверки группами нарядов ДПС по выявлению нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей в транспортных средствах.