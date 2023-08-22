Стартовал общенациональный проект «Достижения.РФ».

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 24 августа, 14:51
Регистрация на сайте
Авторизация

"Лига мечты" или невозможное возможно!

Брифинг Администраци: ремонт сетей и дорог

Ремонт сетей водоснабжения.

"ЕГОЗАРОК", вторая смена

Озерск отметил юбилей "Маяка"!

Завод радиоактивных изотопов

Брифинг Администрации(26.06.23г)

Полиция Озерска просит быть бдительными!

Озерский футбол на "Высоте"!

В ПКиО открылся Летний театр

ЕГОЗАРОК 2023

Открытие сезона на трассе "Муравейник"

Поедим? Пикник на Егозе.

Брифинг Администрации ОГО(15.05.2023г)

Интервью с Е.Ю.Щербаковым

"Поедим?!" Утка в апельсиновом соусе.

"40 минут с...группой GAM BEAT"!

Брифинг Администрации ОГО(24.04.23г)

Акции "Читай дальше" 9 лет!

Брифинг Администрации(17.04.2023г.)

"Область Трактора" в Озерске!

У военнослужащих новоселье!

Брифинг Администрации(12.04.2023г.)

Особенные райдеры

Объекты благоустройства 2024

Летняя оздоровительная кампания-2023

Декларационная кампания 2023

Итоги сезона в Театре "Золотой петушок"

Ремонт дорог в 2023 году

"Новые вершины" на Егозе!

Цветы для автоледи

Новый директор в Театре кукол

Хоккей, по которому мы все скучали!

Брифинг Администрации(27.02.23г)

ПКиО готовится к Масленице!

"Эхо БДФ" в Озерске

Брифинг Администрации(20.02.23г)

В Озерске задержана мошенница(13.02.2023г)

Новости Администрации ОГО(07.02.2023г)

В память о блокаде Ленинграда и Сталинграде

Новости Администрации ОГО(31.01.23г)

Новости Администрации ОГО 23.01.2023г.

"Елки в дело"!

Операция "Полицейский Дед Мороз"

О Едином налоговом счете налогоплательщика.

120-летие со дня рождения Курчатова

Бижеляк, Селезни, Новогорный

Поедим? Говядина с овощами и камамбер.

Мошенники продолжают обманывать!

"Веселые старты" на Егозе

Итоги проекта "Экотропы Егоза-Сугомак"

70 лет ДЭБЦ

И снова о мошенниках! Ноябрь 2022г.

Открытие сезона 2022-23 на "Егозе"!

ЗОЖжём! Бокс и кикбоксинг.

Идти вперед твердыми шагами!

Поедим? Индейка и булгур с овощами.

Школа инструкторов на Егозе и детские секции

Премьеры в театре кукол "Золотой петушок"

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Голос атомного города.

Кубок Егозы-2022 по маунтинбайку

Велогонка «Золотая осень 2022»

Новое футбольное поле в Озерске

«Будущее города в наших руках - 2022»

"Егоза Трейл 2022"

ЗОЖжем! Грэпплинг для детей.

Новый облик сквера им.Броховича

Очередная волна COVID-19 (26.08.2022г)

День физкультурника (13.08.2022г)

Этно-фестиваль "ZAMAN-2022"

В Озерске идет ремонт дорог (10.08.2022г.)

Новости недели (03.08.2022г.)

ЕгозаРок 02.07.2022г.

Государственный пожарный надзор.

Новости недели (08.07.2022г.)

20 минут про...Город лошадей

Новости недели (30.06.2022г.)

Новости недели (19.06.2022г.)

Поедим! Ризотто с грибами.

Новости недели (07.06.2022г.)

Готовы 3 тропы "Егоза-Сугомак"!

Стресс во время ЕГЭ

Новости недели (27.05.2022г.)

Велотрасса "Муравейник"

Новости недели (20.05.2022г.)

Новости недели (14.05.2022г.)

Новости недели (07.05.2022г.)

Об электронной подписи.

Новости недели(29.04.2022г.)

О декларационной кампании(27.04.2022г.)

Новости недели(20.04.2022г.)

Новости недели(15.04.2022г.)

На "Егозе" завершился горнолыжный сезон

Новости недели (06.04.2022г.)

Новости недели (30.03.2022г.)

Студия "Мульти-Пульти" (24.03.2022г.)

Новости недели (22.03.2022г.)

Новости недели (10.03.2022г.)

Новости недели (01.03.2022г.)

Интервью с психологом Ольгой Кайзер.

Новости недели (22.02.2022г.)

Новости недели (25.02.2022г.)

Новости недели (07.02.2022г.)

О переходе на дистант (03.02.2022г.)

Интервью с И.В.Егоровой.

Новости недели (31.01.2022г.)

Новости недели (25.01.2022г)

Новости недели (18.01.2022г)

Поедим? Сельдь под шубой!

О ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости недели (28.12.2021г)

Новости недели (20.12.2021г)

"Поедим?" Готовим завтраки!

Новости недели (13.12.2021г)

Новости недели (06.12.21г)

Новости недели (29.11.21г)

Новости недели (21.11.21г)

Новости недели (14.11.2021г)

Новости недели (08.11.2021г)

"ТехноАтом" на Станции юных техников

Новости недели (31.10.2021г)

Новости недели (25.10.2021г.)

Стартовал новый учебный год в СЮТе!

Новости недели (14.09.21г)

ЗОЖжём! Программа о здоровом образе жизни и фитнесе!

Новости недели (05.09.2021г)

20 минут с...Ольгой Евчук!

"Поедим?". Салат "Нисуаз"!

Новости недели(30.08.21г)

Новости недели(22.08.2021г)

Новости недели(16.08.2021г)

"ТВ эфир 60+против вируса": успехи и будущее проекта

Новости недели (08.08.2021г)

Кубок Егозы 2021 по маунтинбайку

Новости недели(04.08.2021г)

Долгожданное открытие скейт-площадки

О премьере "Чёрного театра"

Новости (25.07.2021)

О декларационной кампании 2020

Новости недели(19.07.2021г.)

ТВ Эфир 60+. Георгий Кашков.

ТВ Эфир 60+. Олиевская Л.И.

Новости (04.07.2021г)

"Поедим?" Жюльен.

ТВ 60+. Саморуковская М.А.

Новости (27.06.2021г.)

Хроники коронавируса 2021. Вакцинация.

Новости (20.06.2021г)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка картин.

Новости (13.06.2021г)

"Поедим" с Евгением Щербаковым

Новости(06.06.2021г)

Новости(29.05.2021г)

Новости (12.05.2021)

Тв 60+. Валентин Климов 2.

OZR DANCE FEST 21

Новости 02.05.2021г.

Озерск голосует за объекты благоустройства

ТВ Эфир 60+. Валентин Павлович Климов 1

Новости (24.04.2021г)

ТВ Эфир 60+. Евгения и Валерий Белкины 2

Новости (17.04.2021)

ТВ 60+. Евгения и Валерий Белкины 1

Новости (09.04.2021)

"30 минут с...горнолыжницей"

ТВ Эфир 60+. Георгий Георгиевич Кашков 2

Новости (04.04.2021)

ТВ Эфир 60+. Г.Г.Кашков, 1 часть

Программа «Поедим?» Готовим «Том-Ям»!

ТВ Эфир 60+. Лариса Кожелетова.

В Городском парке новый пеший маршрут

Новости (28.03.2021)

"30 минут с… рокерами»

О декларационной кампании 2021

"Поедим?" Готовим пасту с морепродуктами!

Новости (21.03.2021)

Масленица 2021

ЗОЖжём. Фитнес после ОРВИ

Новости (14.03.2021)

Новости (07.03.2021)

ТВ Эфир 60+ против вируса. Барды на Амазонке.

"УКС-Озёрск" поддержали акцию "Читай дальше"

"Новости недели" с Александрой Лебедевой

Бокс не только для мужчин! Интервью с А.Зининой

ТВ Эфир 60+ против вируса. Вышивка.

И.М.Сбитнев о ситуации на Аргаяшской ТЭЦ

Новости (14.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Юрий Андреевич Гарин

20 минут с...тренером и танцором TWERK Марией Гальт

Новости (07.02.2021)

ТВ Эфир 60+. Куклы

Поедим. Гамбургер.

ТВ 60+. Борис Иванович Борисов

«Кремль» вмешался в конфликт между 36 школой и горожанами.

ТВ 60+. "Рифей". Январь 2020

Розыгрыш от УКС. Январь 2021

Пресс-конференция Главы ОГО. Декабрь 2020

Хроники. Covid-19. Новый год

Поедим? Суп антипохмельный

ТВ 60+. Вальс. Декабрь 2020

Поедим? Новогодняя кета

ТВ 60+. Цигун. Декабрь 2020

ТВ 60+. Сыроедение. Декабрь 2020

Метлино без света. Декабрь 2029

ТВ 60+. Белояр. Декабрь 2020

Отмена ЕНВД. Декабрь 2020

ТВ 60+. Карвинг. Декабрь 2020

"Чудесный лес". Интервью о проекте. Декабрь 2020

Психолог о коронавирусе. Декабрь 2020

Про налоги. Ноябрь 2020

Хроники. Covid-19. Про начало пандемии

Поедим? Выпуск про витамин Д. Ноябрь 2020

Лавкалюбимка и благоустройство Озёрска. Октябрь 2020

Будущее атомной отрасли. Октябрь 2020

Мастер-класс по организации рабочего места. Октябрь 2020

Кальмар от шефа под сливочным соусом. Октябрь 2020

Про ПСР. Октябрь 2020

Команда "Арго" - ЛУЧШИЕ! Октябрь 2020

Nuclear kids. Интервью с Георгием Колокольниковым. Октябрь 2020

20 минут с... спортсменом-эксремалом. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 4

ОРВИ и Ковид в Озёрске. Интервью Е.П.Фомина. Октябрь 2020

Наши на AtomSkills. Октябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Часть 3

Профессии будущего на Маяке. Сентябрь 2020

Поедим? Выпуск про антишашлыки

Про письма от ОКХ. Сентябрь 2020

Интервью с М.А.Саморуковской. Сентябрь 2020

Хроники. Спецвыпуск с конкурса караоке

Хроники. Выпуск 26. Про оживающий туризм. Сентябрь 2020

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 2

Массовый спорт на Маяке

Экскурсия по Озёрску. Выпуск 1

Гречка от шеф-повара

У сотрудников ПО Маяк по 36 часов в сутках

Ковид и экономика. Сентябрь 2020

Экскурсия по особенной школе. Август 2020

Маяк. Спорт. Егоза

Поедим? Копчёная уха

Хроники. Фестиваль Улетай

75 лет атомной промышленности. Выпуск 1

Подготовка к 1 сентября 2020

Налоги. Август 2020

Реновация по-озерски

Хроники. Спецвыпуск. Визит губернатора. Август 2020

Хроники. Спасибо нашим врачам

Спецвыпуск про скейтпарк. Июль 2020

Поедим? Выпуск 2. Шашлычок из лосося

Хроники. «У меня умерла мама»

Хроники. COVID 19. Выпуск 22. Про кофе

ЗОЖжём. Выпуск о прессе

Хроники. Выпуск 21. Арсен Карапетян

Поедим ? Часть 1. Сырный Суп.

Хроники. Covid 19. Выпуск 20. Сочи&Геленджик

Даунхилл на Егозе. Июль 2020

ЗОЖжём! Зачем нам красивая осанка?!

Хроники. Выпуск 19. Спорт на удаленке

ЗОЖжём! Почему хрустят суставы!

Хроники. Выпуск 18. Про бизнес

Про автобусы и коронавирус. Июнь 2020

Хроники. Выпуск 17. Про Москву

Хроники. Выпуск 16. Репортаж из Лос-Анджелеса

Хроники. Выпуск 15. Стрит Арт, выборы и ЖКХ

Хроники. Выпуск 14.

О работе детских садов. Май 2020

О субсидиях на детей. Май 2020

ЗОЖжём. Качаем ягодицы. Май 2020.

Хроники. Выпуск 13. Последние звонки в онлайне

О субсидиях для малого и среднего бизнеса. Май 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 12. О бизнесе

Хроники. Выпуск 10. День Победы

Хроники. Выпуск 9

Налоги и самоизоляция. Май 2020

О дистанционном обучении. Апрель 2020

Хроники. Covid 19. Выпуск 8

О поддержке предпринимателей. Апрель 2020

Хроники. Выпуск 7

Хроники. Выпуск 6

Хроники. Выпуск 5

Онлайн интервью с психологом. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 4

Хроники. Covid-19. Выпуск 3

Про КПП и садоводов. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 2

Разговор с директором. Часть 3. Март 2020

30 минут с … Актрисой театра. Март 2020

О пособиях на детей. Апрель 2020

Хроники. Covid-19. Выпуск 1

Разговор с директором. Часть 2. Март 2020

Разговор с директором. Часть 1. Март 2020

О мошенниках. Март 2020

О налогах. Март 2020

30 минут с … Камеди Матерью. Март 2020

Экономия с УКС и "Не болей!"

20 минут с ... молодым ученым. Февраль 2020

Бесплатные тренировки в "Гагарин". Февраль 2020

О налогах. Январь 2020

30 минут с… главой города. Декабрь 2019

30 минут с… горнолыжником. Декабрь 2019

20 минут с … археологом. Ноябрь 2019

Бизнес-школа. Ноябрь 2019

Юбилейный концерт в ДК «Строитель». Ноябрь 2019

20 минут со... скаутом модельного агентства. Ноябрь 2019

Концерт бардовской песни. Октябрь 2019

Пришла пора платить налоги. Октябрь 2019

Трио "Трое". Концерт. Сентябрь 2019

Репортаж из "Клумбы". Сентябрь 2019

Мюзик-холл "Премьера". Август 2019

20 минут с... путешественницей. Август 2019

Интервью с А.А.Кузнеченковым. Август 2019

20 минут с… бизнес-леди. Июль 2019

Чемпионат в Казани. Июль 2019

Сергей Гергенрейдер. Июнь 2019

Парусный спорт. Июнь 2019

КСП "Парус". Июнь 2019

Игорь Абдулвагидов. Июнь 2019

Ольга Хакимова. Июнь 2019

Новые налоговые льготы. Июнь 2019

20 минут с ... психологом. Май 2019

Творческая гостиная с В.Шестаковой

Концерт выпускников ОГКИ

Stand Up по-Озёрски. Май 2019

Посадка деревьев. Май 2019

Встреча с молодыми актерами. Май 2019

Чемпионат России. Апрель 2019

Е. Щербаков. Итоги и планы. Апрель 2019

Весенняя мозаика. Апрель 2019

Тренировка озерских атлетов. Апрель 2019

Исчезающая старина. Март 2019

Грязь, мусор и слякоть. Март 2019

Об Управляющих компаниях. Март 2019

Посвящение Цветаевой. Март 2019

Трио "Трое" поздравляет с 8 Марта! Март 2019

Влад Шуман и его проект. Февраль 2019

Голос Озёрска 60+. Февраль 2019

О новых тарифах на вывоз мусора. Февраль 2019

Интервью с В.Азимовым. Февраль 2019

"Памяти маэстро". Январь 2019

О и переходе на новую систему обращения с ТКО. Январь 2019

Из гусеницы в бабочку. Январь 2018

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 2

Интервью с М.И.Похлебаевым. Декабрь 2018. Часть 1

Фестиваль авторской песни 2. Декабрь 2018

С новым годом, с 2019ым!

Концерт эстрадного отделения. Декабрь 2018

Отчетный концерт ДМШ. Декабрь 2018

«Скажи спасибо, что живой!». Декабрь 2018

Фестиваль авторской песни. Декабрь 2018

Концерт ко Дню Матери. Ноябрь 2018

Итоги дорожных ремонтов. Ноябрь 2018

Встреча с Н.Скрябиным. Ноябрь 2018

Встреча с А.Бурцевым. Ноябрь 2018

О стратегии развития города до 2035 года. Ноябрь 2018

Подорожает ли интернет? Ноябрь 2018

Открытие игровой комнаты в ДБ. Ноябрь 2018

Об оптимизации и не только. Ноябрь 2018

Время платить налоги. Ноябрь 2018

Встреча с писателями. Октябрь 2018

О перспективах к-ра "Октябрь". Октябрь 2018

Встреча с Ириной Костериной. Октябрь 2018

Ликвидация 21ой и 22ой школ. Октябрь 2018

Концерт в память Ю.Визбора. Сентябрь 2018

Главный режиссёр "Золотого петушка" о новом сезоне. Сентябрь 2018

ДЭБЦ. Интервью с директором. Сентябрь 2018

Сила воли. Сентябрь 2018

Экскурсия в Храм. Сентябрь 2018

О НЕвывозе мусора. Август 2018

О детском хоккее. Август 2018

Встреча с Георгием Кашковым. Июль 2018

Один в поле воин. Июль 2018

Творческая встреча с А.Иодловским. Июль 2018

Парусный спорт в Озёрске. Июль 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 3. Июль 2018

Озеленение Озёрска. Июня 2018

"Садоводы, выйдите из сумрака!". Часть 2. Май 2018

Творческая встреча с М.Назаровым. Май 2018

Садовод, выйди из сумрака! Часть 1. Май 2018

Ресурсный центр для НКО. Май 2018

Университет третьего возраста. Выпускной. Апрель 2018

ММПКХ и бардак. Апрель 2018

О.В.Костиков об общественных инициативах. Апрель 2018

Весна на Егозе. Море снега и эмоций)))) Апрель 2018

Спасение озерчан, дело рук.... Апрель 2018

Новые планы по благоустройству Озёрска. Апрель 2018

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль". Апрель 2018

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы" Март 2018

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города. Февраль 2018

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок. Январь 2018

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
| Новости

Получать налоговые уведомления можно через Госуслуги.

Налоговая инспекция сообщает, что в Личном кабинете на портале госуслуг реализована возможность получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности. Подробнее

| УВД Озерского городского округа

Оперативно — профилактическое мероприятие «Подросток — Правильный выбор».

В целях предупреждения безнадзорности, пресечения административных правонарушений и преступлений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в период с 14 по 23 августа 2023 года на территории Озерского городского округа проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток». Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 24.08.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Культура

В День знаний Центральная городская библиотека присоединится к Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».

1 сентября, в День знаний, в 12:00 Центральная городская библиотека Озёрска присоединится к Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Подробнее

| Губерния

В Челябинской области запустили государственные соседские чаты.

В нескольких российских регионах, в том числе в Челябинской области, запустили государственные соседские чаты, работающие на платформе «VK Мессенджер» и интегрированные в приложение «Госуслуги. Дом». Подробнее

| Новости

Стартовал общенациональный проект «Достижения.РФ».

В рамках проекта можно проголосовать за лучшие реализованные проекты на территории всех регионов России.

Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна и дать возможность каждому ознакомиться с её научным, технологическим и культурным потенциалом. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.08.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Культура

Завершила свою работу VI Всероссийская летняя творческая школа «Волшебство звука».

По традиции, подводя итоги, юные музыканты выступили на сцене большого акустического зала Детской музыкальной школы №1 вместе со своими знаменитыми наставниками. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.08.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Губерния

В Челябинске начали подготовку ко Дню города.

9 сентября в Челябинске отметят День города. Подготовка к празднику началась уже сейчас: заместители мэра на выездах обращают особое внимание на уборку мусора, кошение травы и содержание общественных пространств. Об этом 21 августа на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов. Подробнее
| Новости

Стартовал общенациональный проект «Достижения.РФ».

В рамках проекта можно проголосовать за лучшие реализованные проекты на территории всех регионов России.

Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна и дать возможность каждому ознакомиться с её научным, технологическим и культурным потенциалом.

Для того, чтобы проголосовать за достижения Южного Урала, нужно зайти на сайт «Достижения.РФ», выбрать раздел «Достижения регионов» на главной странице портала или кликнуть на кнопку «Голосовать». Местоположение должно определиться автоматически. Если этого не произошло, пользователь сам может выбрать свой субъект. Из предложенных проектов следует определить наиболее значимые, а после – отдать свой голос. Организатора проекта также предлагают делиться достижениями на личных страницах в соцсетях.

На сайте проекта Челябинская область представлена рядом крупных достижений, среди которых: ликвидация самой большой свалки в Европе – Челябинской городской свалки, первый арктический автобус в России, первый антропоморфный робот для полетов на МКС, один из лучших национальных. Парков страны «Таганай», в котором создана современная комфортная инфраструктура для туристов, а также ряд других достижений, с которыми вы можете ознакомится на сайте проекта.

Общенациональный проект «Достижения.РФ» стартовал в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия». Она откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и соберет в себе все то, чего достигла страна в XXI веке. Общая площадь территории – более 250 тысяч квадратных метров.

Достижения Челябинской области региона будут показаны на стенде через интерактивные форматы. Они будут понятны даже самым юным посетителям выставки-форума.

Например, грузовой космический транспорт – высокотехнологическую разработку миасских инженеров – презентуют с помощью детской игры-лабиринта, где космонавту нужно доставить груз на МКС и не заблудиться. Успехи металлургов и машиностроителей можно будет увидеть глазами школьников, попавших на экскурсию «У папы на работе» (на тач-панели).

На стенде можно будет познакомиться с Челябинской областью с разных сторон – узнать ее достопримечательности (и увидеть их с высоты птичьего полета!), промышленный потенциал, достижения в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее – на гранд-макете появятся те инфраструктурные объекты, которые еще только строятся. Это межвузовский кампус мирового уровня, две спортивные арены, уникальный городской курорт «Притяжение» и многое другое.

Также на выставке можно будет приобрести изделия мастеров-ремесленников Челябинской области – златоустовскую гравюру, каслинское литье, изделия из самоцветов.

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля. Для каждого субъекта уже определен День региона. Для Челябинской области это 22 ноября.

Стартовал общенациональный проект «Достижения.РФ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55484/

2023-08-23PKT14:59:00

Ключевые теги: достижения РФ, наука, культура, Челябинская область, голосование.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:

РЕКЛАМА. ООО "Микс". ИНН 7422003838. Токен Pb3XmBtzsxtmJF911Zoc17FKVnK5UrQCEYVseea

РЕКЛАМА. ООО "Микс". ИНН 7422003838. Токен Pb3XmBtzt2AGcedrp8pAcwkN3bUcDh5Sd5ixoag
добавить на Яндекс
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Август 2023 (85)
Июль 2023 (98)
Июнь 2023 (76)
Май 2023 (86)
Апрель 2023 (84)
Март 2023 (106)
Топ просмотров
Обсуждаемые новости

Облако тегов
Администрация ОГО, ГИБДД, ДТП, Дубровский, ЖКХ, Кыштым, Новый Год, ОГО, Озерск, ПО Маяк, Снежинск, Текслер, УВД, Челябинск, Челябинская область, ЮЖный Урал, афиша, выходные, дети, здоровье, конкурс, коронавирус, мошенничество, образование, оперативная обстановка, отдых, пандемия коронавируса, полиция, последние данные, праздник, преступление, прогноз погоды, прокуратура, спасатели, спорт, суд, театр кукол, хоккей, школьники, экология

Показать все теги