Стартовал общенациональный проект «Достижения.РФ».

В рамках проекта можно проголосовать за лучшие реализованные проекты на территории всех регионов России.

Цель проекта – рассказать о том, чего уже достигла наша страна и дать возможность каждому ознакомиться с её научным, технологическим и культурным потенциалом.

Для того, чтобы проголосовать за достижения Южного Урала, нужно зайти на сайт «Достижения.РФ», выбрать раздел «Достижения регионов» на главной странице портала или кликнуть на кнопку «Голосовать». Местоположение должно определиться автоматически. Если этого не произошло, пользователь сам может выбрать свой субъект. Из предложенных проектов следует определить наиболее значимые, а после – отдать свой голос. Организатора проекта также предлагают делиться достижениями на личных страницах в соцсетях.

На сайте проекта Челябинская область представлена рядом крупных достижений, среди которых: ликвидация самой большой свалки в Европе – Челябинской городской свалки, первый арктический автобус в России, первый антропоморфный робот для полетов на МКС, один из лучших национальных. Парков страны «Таганай», в котором создана современная комфортная инфраструктура для туристов, а также ряд других достижений, с которыми вы можете ознакомится на сайте проекта.

Общенациональный проект «Достижения.РФ» стартовал в рамках подготовки к международной выставке-форуму «Россия». Она откроется 4 ноября на ВДНХ в Москве и соберет в себе все то, чего достигла страна в XXI веке. Общая площадь территории – более 250 тысяч квадратных метров.

Достижения Челябинской области региона будут показаны на стенде через интерактивные форматы. Они будут понятны даже самым юным посетителям выставки-форума.

Например, грузовой космический транспорт – высокотехнологическую разработку миасских инженеров – презентуют с помощью детской игры-лабиринта, где космонавту нужно доставить груз на МКС и не заблудиться. Успехи металлургов и машиностроителей можно будет увидеть глазами школьников, попавших на экскурсию «У папы на работе» (на тач-панели).

На стенде можно будет познакомиться с Челябинской областью с разных сторон – узнать ее достопримечательности (и увидеть их с высоты птичьего полета!), промышленный потенциал, достижения в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре. И даже заглянуть в недалекое будущее – на гранд-макете появятся те инфраструктурные объекты, которые еще только строятся. Это межвузовский кампус мирового уровня, две спортивные арены, уникальный городской курорт «Притяжение» и многое другое.

Также на выставке можно будет приобрести изделия мастеров-ремесленников Челябинской области – златоустовскую гравюру, каслинское литье, изделия из самоцветов.

Выставка «Россия» будет работать до 12 апреля. Для каждого субъекта уже определен День региона. Для Челябинской области это 22 ноября.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55484/