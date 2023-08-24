"30 минут с…» тренерами по фигурному катанию ЛА «Высота».

В феврале 2023-го года в Озерске торжественно открылась Ледовая Академия "Высота" - новый многофункциональный спортивный объект, в котором были запущены, в том числе, секции по фигурному катанию. И, если хоккей еще на устах у озерских любителей спорта – в городе проходят хоккейные матчи, то о фигуристах широкой публике почти ничего не было известно.

Тренерам по фигурному катанию Анне Есиной и Валерии Емельяновой 26 и 19 лет соответственно, но они уже любимы детьми и их родителями, узнаваемы и зарекомендовали себя, как мудрые наставники, нацеленные на результат. На какой – мы и узнаем из нового выпуска программы «30 минут с..».