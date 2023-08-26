Жительнице Озерска, женщине-фронтовику исполнилось 100 лет.

27 августа озерчанка, участник Великой Отечественной войны Любовь Петровна Журавлева отметила 100-летие. С этой уникальной датой юбиляра поздравила не только ее многочисленная семья, но и представители органов местного самоуправления и Совета ветеранов.

Официальные гости пришли к Любовь Петровне с пожеланиями доброго здоровья и долгих лет жизни. Первый заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге вручил имениннице букет цветов и зачитал текст поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина:

- Уважаемая Любовь Петровна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. На Вашу долю выпали тяжелые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость. Желаю Вам бодрости духа и всего наилучшего.

Со словами поддержки и восхищения обратился к Любовь Петровне председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев. Он передал имениннице памятную медаль «75 лет ПО «Маяк»:

- Спасибо Вам за Победу, Вы очень много сделали для страны: воевали, потом работали на «Маяке». И внесли свой материнский вклад в будущее: нам известно, насколько большая и дружная у вас семья.

Надо отметить, что супруг Любовь Петровны - Николай Александрович также сначала служил в армии (во время войны – пограничником на Дальнем Востоке, был награжден), а затем практически всю жизнь проработал на градообразующем предприятии Озерска, долгие годы занимал должность заместителя главного бухгалтера УРСа ПО «Маяк». Вместе они вырастили троих детей, сейчас у Любовь Петровны – 8 внуков и 18 правнуков.

Из биографии:

Журавлева Любовь Петровна родилась 27 августа 1923 года на станции Поспелиха Поспелинского района Алтайского края. Из-за постоянных переездов семьи (отец работал машинистом паровоза) Любовь Петровна смогла окончить лишь 6 классов. По окончании курсов парикмахеров, в апреле 1942 года, из Челябинска ее вместе с подружками в теплушке для перевозки телят в составе передвижного госпиталя отправили на Северо-Западный фронт, в Карелию.

Состав часто двигался по заминированным территориям и под бомбежками. В перерывах между перевязыванием раненых солдат персонал учили стрелять. Воевала на 2-м, 3-м Украинских фронтах, затем были Венгрия, Румыния, Польша, Чехословакия, Германия.

- На занятой территории приходилось быть очень осторожными. Румын начали бояться после того, как один из них подложил в поезд с ранеными взрывное устройство. Поляки тоже лишь с виду были вежливыми – на улицах с улыбками шляпу снимали и кланялись до земли, а приди русский офицер в цирюльню - запросто убивали. С чехами дело обстояло иначе: русским они искренне радовались и помогали, - вспоминает Любовь Петровна. Особо запомнился случай в карауле:

- На ночном посту трудно отличить своих от чужих. Как-то раз я увидела человека в генеральской форме и после двух предупреждений выстрелила в воздух. Человек упал на землю. Он и вправду оказался генералом, но русским. Встав и отряхнувшись он попросил мою красноармейскую книжку и записал благодарность за бдительность.

Победу Любовь Петровна встретила, когда госпиталь находился в 100 км от Берлина.

Ее военные награды: Орден Отечественной войны II степени, медаль «За освобождение Вены», медаль «За Победу над Германией в 1941-1945г.г.», юбилейные медали.

В 1948 году по путевке военкомата Журавлева Л.П. была направлена в Челябинск-40, где до 1982 года работала парикмахером в заводоуправлении ПО «Маяк».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55546/