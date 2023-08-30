Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 01.09.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница, 01 сентября 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: +11° С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 92 %

• ветер северо-западный 4-8 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, пострадал 1 чел.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Семенова 10 с 9 до окончания

Дзержинского 56-7п с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения:

Строительная 1,3,4,6 с 13 до 16 часов

Дзержинского 60 с 13 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Октябрьская 12 с 9 до окончания

Дзержинского 56-7п с 9 до 12 часов

Уважаемые жители.

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: с 01 сентября 2023 года завершился купальный сезон на водоемах Озерского городского округа. Посты спасателей и медицинских работников с дежурства на пляжах сняты.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 01 сентября 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, днем местами сильные, в отдельных районах грозы, ночью и утром туманы. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 6-11°, в горах и низинах плюс 3-8°, днём плюс 13-18°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

На территории области будет действовать 1 класс пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 обращения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55584/