Торжественно и волнительно: для будущих выпускников прошла традиционная молодёжная акция.

Сегодня во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась ежегодное мероприятие с участием старшеклассников. Оно приурочено к началу учебного года, который станет для озерских юношей и девушек выпускным.

В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали первый заместитель главы округа Олег Ланге, исполняющая обязанности начальника Управления образования Оксана Втехина, начальник Управления культуры и молодёжной политики администрации Светлана Степанова, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев.

Для поздравления на сцену поднялись глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин.

– От всей души поздравляю вас с Днём знаний, сегодня очень трогательный и трепетный момент, – обратился к будущим выпускникам и их педагогам Евгений Щербаков. – Этот год для вас особенный, он будет интересным и насыщенным. Вам необходимо ставить перед собой цели и достигать их. Желаю вам, чтобы у вас сбылось всё, что вы для себя наметили. И, конечно, самое главное, чтобы вы выбрали для себя профессию по душе и любили нашу Родину – Россию. И приезжайте в наш любимый Озерск, на нашу малую Родину.

Всех собравшихся также поздравил Андрей Порошин. Он подчеркнул, что у одиннадцатиклассников год предстоит напряжённый. Генеральный директор градообразующего предприятия пожелал юношам и девушкам успехов, удачи, трудолюбия, хороших результатов на экзаменах.

Мероприятие получилось ярким и жизнерадостным. Старшеклассников поздравляли вокальные, танцевальные и спортивные коллективы Дворца творчества детей и молодёжи. Прямо в ходе торжества присутствующие делегировали кадетам, волонтёрам «СМИК» и юнармейцам почётное право – возложить цветы к памятнику Игоря Васильевича Курчатова. Выполнив свою миссию, ребята вернулись в зрительный зал ДТДиМ и вместе со всеми вышли на финальный номер. По традиции для одиннадцатиклассников прозвучал последний в их школьной жизни первый звонок.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55593/