Более 860 тыс. южноуральцев получат выплату ко Дню пожилого человека

Южноуральские пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилого человека – На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 605,5 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на решение губернатора Челябинской области.

Размер единовременной выплаты ко Дню пожилого человека составит 700 рублей, ее получат более 860 тыс. южноуральцев – все те, кому на 1 октября 2023 года исполнилось 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и кто получает пенсию (независимо от ее вида).

Выплаты будут начисляться в проактивном режиме – никуда обращаться не придется. Получить деньги можно будет так же, как и пенсию: либо на почте, либо средства будут зачислены на счет.

Большинству южноуральцев выплаты ко Дню пожилого человека будут перечислены в сентябре. Тем жителям региона, которые выйдут на заслуженный отдых в августе и сентябре, выплаты будут произведены после 1 октября.

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