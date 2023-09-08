Желтый уровень опасности объявлен на Южном Урале из-за порывистого ветра.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области до 20 часов 12 сентября.

По классификации Гидрометцентра России этот уровень означает, что «погода потенциально опасна».

«Период предупреждения до 20.00 12 сентября. Основание – в отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с», – говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО.

В ближайшие дни погоду Урала определит антициклон, поэтому 12-15 сентября существенных осадков не ожидается, лишь на юге Челябинской области во вторник еще вероятен дождь. Ветер преимущественно слабый и переменного направления. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем – 17-22, что на 2-4 градуса выше нормы.

https://dostup1.ru/society/Zheltyy-uroven-opasnosti-obyavlen-na-Yuzhnom-Urale-iz-za-poryvistogo-vetra_167756.html