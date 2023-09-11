В УМВД России по ЗАТО г. Озерск требуется инспектор исполнения административного законодательства.

Требуются кандидаты на вольнонаемную должность инспектора исполнения административного законодательства Управления МВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области.

Требования к кандидату: образование не ниже среднего специального, знание и владение ПК.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: г. Озерск, Привокзальный переулок, 7а, кабинет 207 или звонить по телефону

8 (35130) 7-70-08.

Социальные гарантии сотрудникам МВД:

- стабильная заработная плата, ежемесячная надбавка за особые условия службы, за выслугу лет;

- материальная помощь один раз в год;

- ежегодный отпуск от 40 календарных дней, а также дополнительный отпуск за стаж службы до 15 календарных дней;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотрудника и одного члена семьи ежегодно;

- право на ежегодное приобретение путевок в санатории и дома отдыха системы МВД России, (включая членов семьи);

- бесплатная медицинская помощь в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудников, так и членов их семей;

- право на пенсию при наличии 20 лет выслуги (включая службу в Вооруженных силах), независимо от возраста;

- карьерный рост;

- возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах МВД России (заочное обучение за счет средств МВД) с последующим назначением на должности среднего начальствующего состава.