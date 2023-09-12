В Озерске обновлено 75 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

В этом сезоне дороги ремонтировались как в городе, так и в посёлках. Работы стартовали уже в мае и проходили в два этапа. На второй этап средства были выделены по областной программе «Дорожный рывок».

Как напомнил в ходе оперативного совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин:

– Президент неоднократно отмечал, что новые дороги, удобная логистика открывают большие перспективы для бизнеса и укрепляют связи между регионами.

Важное значение для повышения качества жизни граждан имеет национальный проект «Безопасные качественные дороги», реализуемый в 84 регионах страны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер неоднократно говорил о том, что в текущем году регион ждет большой «дорожный рывок». Для развития дорог регионального значения утвержден план на 2023-2027 годы. Кроме того, Челябинская область вводит пятилетнее планирование развития дорожной сети в муниципалитетах.

В 2023 году область направила на строительство и ремонт автодорог почти 25 миллиардов рублей. По словам министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, порядка 50 процентов этих средств направляется муниципалитетам.

– Решение по национальному проекту было принято по всей стране. Но решение по увеличению по муниципалитетам и по региональным дорогам принято лично губернатором Алексеем Текслером. Это деньги, которые попали в дорожный фонд из областного бюджета, – отметил Нечаев.

Озерскому городскому округу из областного бюджета было выделено 45 млн рублей на ремонт дорог картами. В округе в начале сезона отремонтировано более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна на пр. Ленина, на улицах: Космонавтов, Октябрьская, Мишенкова, Лермонтова, Кирова, Семенова, Монтажников, Матросова, несколько участков дорог в поселках Метлино и Новогорный.

На второй этап средства выделены по областной программе «Дорожный рывок» – дополнительно 36,6 млн рублей.

В задание включены участки: автодорога вдоль б. Гайдара, ул. Матросова, пр. К. Маркса, ул. Свердлова, ул. Набережная у сквера 40-летия Победы, ул. Горная, пр. Победы, два участка на ул. Кыштымская. Общая площадь восстановленной проезжей части составит около 35 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день старый асфальт везде снят, к асфальтированию все готово. 13 сентября работы по асфальтированию завершаются на улице Кыштымской, далее дорожники перейдут на пр. Победы.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55683/