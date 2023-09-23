В Озерском городском округе начинается отопительный период.

Соответствующее постановление подписал глава округа Евгений Щербаков. Подключение к отоплению жилых домов начнется с 26 сентября. Все городские системы к приему тепла готовы.

Управляющие организации должны обеспечить безаварийный запуск систем отопления жилых домов. Стоит отметить, что ежегодно отопление в домах включается последовательно, все зависит от оперативности проведения технических работ.

Что касается учреждений социальной сферы, дошкольные образовательные учреждения были подключены к теплу с 20-21 сентября, так же, как и большая часть школ и других образовательных организаций.

Учреждения дополнительного образования и культуры получат энергоресурс в начале этой недели в соответствии с заявками их руководителей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55771/