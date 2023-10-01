В центре внимания: начало отопительного сезона, выплаты контрактникам, социальные контракты.

Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует жителей округа, что 29.09.2023 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках. Подробнее