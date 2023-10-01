В центре внимания: начало отопительного сезона, выплаты контрактникам, социальные контракты.

Большая учительская неделя – ключевое событие Года педагога и наставника, объявленного Президентом Российской Федерации. Ее мероприятия пройдут со 2 по 8 октября и охватят все регионы страны, сообщает пресс-служба минобрнауки Челябинской области. Подробнее
Предстоящая зима в Челябинской области области начнется с холодов и завершится аномально теплой погодой. В целом зима 2023-2024 на Южном Урале будет теплее предыдущих. Предварительный прогноз сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции. Подробнее
Сегодня у памятного знака, расположенного в Озерске на пересечении улиц Советская и Строительная, собрались ветераны - участники событий 1957 года, представители органов местного самоуправления, ФГУП ПО «Маяк», общественных объединений и студенты ОзТК. Подробнее
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа информирует жителей округа, что 29.09.2023 г. с 09:00 ч. до 18:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на ТП-14 будет прекращена подача электроэнергии на перекрестках. Подробнее
2 октября на традиционном брифинге в администрации ОГО начальник УЖКХ Наталья Левина рассказала о стартовавшем в округе отопительном сезоне, а заместитель начальника УСЗН Татьяна Петренко обратила внимание на меры социальной поддержки разных категорий населения.