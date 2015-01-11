Ум за разум: На Южном Урале растет число психических расстройств.

Такие данные приводит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. «В последние три года в нашем регионе показатель общей заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 100 тыс. населения существенно не меняется. В 2021 году он немного снизился, а в 2022-м снова приблизился к значениям 2020», – сообщила она в своем ТГ-канале.

В 2022 году общая заболеваемость составила в регионе 3710 на 100 тыс. населения. Это выше аналогичного показателя в России на 37% и выше среднего показателя по Уральскому федеральному округу на 20%. Первичных пациентов стало больше на 3,7%.

«Структура общей заболеваемости по прошлому году выглядит так: психические расстройства непсихотического характера – 57,3%, психозы и состояния слабоумия – 23,5%, умственная отсталость – 19,2%», – отмечает Гехт эти цифры.

По ее утверждению, до сих пор слова «психолог», «психотерапевт» и «психиатр» пугают многих южноуральцев. «Не все готовы показать своего ребенка или пожилого родственника специалисту и, тем более, обратиться за помощью самостоятельно. Но практика показывает, что чем раньше человек получает поддержку профессионала, тем меньше трудностей у него возникает впоследствии», – резюмирует вице-губернатор.

https://dostup1.ru/medicine/Um-za-razum-Na-Yuzhnom-Uralerastet-chislo-psihicheskih-rasstroystv_168929.html