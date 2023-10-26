В Озерске подросток стал жертвой дистанционных мошенников при попытке заработать.

В Озерске 16-летний местный житель стал жертвой дистанционных мошенников. В мессенджере подросток увидел объявление о подработке. Работа заключалась получение процента от торговли криптовалютой с помощью бот-помощника и не требовала финансовых вложений. Данные условия заинтересовали молодого человека, и он решил согласиться. Работодатель ему создал аккаунт в мессенджере и пополнил виртуальный баланс.

В течение нескольких часов баланс увеличился до 120 тысяч, и злоумышленник попросил вывести денежные средства по указанному номеру. Следуя инструкциям, парень выполнил все условия, однако, чтобы вывести свой заработанный процент, ему необходимо было оплатить верификацию и НДС. Но выполнив платеж молодой человек не смог получить обещанную прибыль. После неудачных попыток, он понял, что стал жертвой мошенников.

Таким образом, сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские призывают граждан соблюдать бдительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону, которые предлагают дополнительный заработок, связанный с инвестициями и биржевыми ставками. Зачастую потерпевшие общаются со «специалистами» через различные мессенджеры, получают статистику о росте доходов, но как только у них возникает желание вывести денежные средства с электронного счёта, общение с биржевыми и брокерскими работниками прекращается, а вложенные в проект деньги не возвращаются.

Также помните о простых советах:

- Не переходите по ссылкам в сообщениях от неизвестных людей. А если ссылку вам прислал знакомый, то лучше убедиться, что это действительно он, а не посторонний похититель аккаунтов.

- Настройте двухфакторную аутентификацию. Это надежный способ защиты. Если кто-то попытается взломать данные, то номера телефона и пароля будет недостаточно — нужно будет дополнительно подтвердить личность хозяина аккаунта.