В Озерске полицейские раскрыли кражу топлива.

О том, что топливо расходуется в больших объемах, заметило руководство одного из муниципальных предприятий. Было установлено, что «исчезло» около 125 литров топлива. Сумма причиненного ущерба составила около 5000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления мужчина 1980 года рождения.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый работал водителем на муниципальном предприятии, и пользуясь случаем, заправлял бензином, выделенном в порядке организации транспортной деятельности, свой личный автомобиль.

В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).