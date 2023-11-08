Голосуй, не выходя из дома: о новой системе ДЭГ.

На Южном Урале тестируют дистанционное голосование. Оно продлится до 17 ноября на портале vybory.gov.ru.

Челябинская область участвует в национальной тренировке по применению технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В настоящее время все жители региона имеют возможность подать заявку на участие в тестировании через портал «Госуслуги».

Чтобы принять участие в тестировании, надо до 13 ноября на портале «Госуслуги» в личном кабинете через баннер «Тренировка ДЭГ» пройти на информационную страницу о ДЭГ и выбрать ссылку «Проголосовать дистанционно». Система укажет необходимые действия для подачи заявки.

Основная задача тестирования – отладить новые функции системы и предоставить возможность ознакомиться с ее работой. Голосование в Интернете должно стать удобным, простым и безопасным правом любого избирателя.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/56195/