На территории Озерского городского округа проводится комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России -2023».

С 13 по 22 ноября проводится второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2023», направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

В рамках операции помимо деятельности по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков сотрудники органов внутренних дел, специалисты системы образования и здравоохранения проведут профилактические мероприятия, направленные на уменьшение фактов вовлечения в незаконный оборот наркотиков подростков и молодежи.