Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск разъясняет, как зарегистрировать подержанный автомобиль с помощью портала «Госуслуги».
Подержанный автомобиль нужно поставить на учёт в ГИБДД в течение 10 календарных дней с момента покупки. Если не успеть, можно получить штраф от 1 500 до 2 000 ₽.
Заявление подаёт новый собственник автомобиля.
Для регистрации понадобятся:
- документ, подтверждающий право собственности, например, договор купли-продажи или дарения;
- полис ОСАГО;
- СТС — для проверки данных авто;
- диагностическая карта — если авто старше 4 лет.
Порядок регистрации:
Зайдите на портал «Госуслуги».
1. Перейдите к заявлению. Укажите госномер и СТС для поиска авто в реестре ГИБДД:
- если сведения об авто найдены — данные автоматически появятся в заявлении;
- сведения не найдены и автомобиль приобретён в России — лично обратитесь в ГИБДД;
- авто приобретено за границей — зарегистрируйте как новый автомобиль.
2. Выберите отделение ГИБДД, дату и время визита — изменить их после отправки заявления не получится.
3. Оплатите госпошлину:
- за выдачу номерных знаков.
На автомобиль — 2 000 ₽.
На мотоцикл или прицеп — 1 500 ₽;
- СТС — 500 ₽;
- внесение изменений в ПТС — 350 ₽;
- выдачу нового ПТС, если в старом нет места для записи, — 800 ₽.
Стоимость услуг суммируется и оплачивается одним платежом!
4. Отправьте заявление. Госпошлину можно оплатить по квитанции после подачи заявления.
5. Приезжайте в ГИБДД в назначенное время на регистрируемом автомобиле.
Возьмите с собой:
- ПТС — если нет электронного
- СТС
- документы, подтверждающие право собственности на авто
- паспорт
- доверенность — если вы представитель. В этом случае регистрацию можно оформить только при покупке авто по бумажному договору.
Также можно распечатать чек об оплате госпошлины и полис ОСАГО, если он электронный.
6. Можно пройти осмотр автомобиля до личной подачи документов в ГИБДД. Для этого распечатайте заявление и приезжайте заранее, чтобы успеть пройти осмотр до назначенного времени.
7. В отделении сверят VIN, марку и цвет автомобиля с данными в ПТС и выдадут СТС, обновлённый ПТС и при необходимости новые номера.