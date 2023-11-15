Госавтоинспекция Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск разъясняет, как зарегистрировать подержанный автомобиль с помощью портала «Госуслуги».

Подержанный автомобиль нужно поставить на учёт в ГИБДД в течение 10 календарных дней с момента покупки. Если не успеть, можно получить штраф от 1 500 до 2 000 ₽.

Заявление подаёт новый собственник автомобиля.

Для регистрации понадобятся:

- документ, подтверждающий право собственности, например, договор купли-продажи или дарения;

- полис ОСАГО;

- СТС — для проверки данных авто;

- диагностическая карта — если авто старше 4 лет.

Порядок регистрации:

Зайдите на портал «Госуслуги».

1. Перейдите к заявлению. Укажите госномер и СТС для поиска авто в реестре ГИБДД:

- если сведения об авто найдены — данные автоматически появятся в заявлении;

- сведения не найдены и автомобиль приобретён в России — лично обратитесь в ГИБДД;

- авто приобретено за границей — зарегистрируйте как новый автомобиль.

2. Выберите отделение ГИБДД, дату и время визита — изменить их после отправки заявления не получится.

3. Оплатите госпошлину:

- за выдачу номерных знаков.

На автомобиль — 2 000 ₽.

На мотоцикл или прицеп — 1 500 ₽;

- СТС — 500 ₽;

- внесение изменений в ПТС — 350 ₽;

- выдачу нового ПТС, если в старом нет места для записи, — 800 ₽.

Стоимость услуг суммируется и оплачивается одним платежом!

4. Отправьте заявление. Госпошлину можно оплатить по квитанции после подачи заявления.

5. Приезжайте в ГИБДД в назначенное время на регистрируемом автомобиле.

Возьмите с собой:

- ПТС — если нет электронного

- СТС

- документы, подтверждающие право собственности на авто

- паспорт

- доверенность — если вы представитель. В этом случае регистрацию можно оформить только при покупке авто по бумажному договору.

Также можно распечатать чек об оплате госпошлины и полис ОСАГО, если он электронный.

6. Можно пройти осмотр автомобиля до личной подачи документов в ГИБДД. Для этого распечатайте заявление и приезжайте заранее, чтобы успеть пройти осмотр до назначенного времени.

7. В отделении сверят VIN, марку и цвет автомобиля с данными в ПТС и выдадут СТС, обновлённый ПТС и при необходимости новые номера.