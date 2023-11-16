Пик метеорного потока Леониды достигнет ночью 18 ноября: где и когда смотреть

Жители Земли в ночь на субботу, 18 ноября, при ясной погоде смогут наблюдать пик активности метеорного потока Леониды.

Звездопад наблюдается ежегодно в ноябре, с 3 по 30 число. В этот раз максимум активности потока придется на 17-18 ноября. Точка вылета метеоров (вспышек в небе) этого потока находится в созвездии Лев.

«Ожидается около 15 метеоров в час в зените. (…) Звездопад Леониды лучше наблюдать при ясной погоде под утро (после полуночи и до восхода) над восточным горизонтом, когда созвездие Лев поднимается высоко над ним», – прокомментировали в Московском планетарии

Леониды представляют собой яркие и быстрые белые метеоры. Интенсивность звездопада меняется от года к году и зависит от плотности потока оставленных кометой Темпеля – Туттля (55P/Tempel-Tuttle) частиц, через которые проходит Земля.

Астрономы говорят, что условия наблюдения Леонид в 2023 году – благоприятные. Луна близка к первой четверти, в ночь пика не помешает наблюдению метеоров. Метеорный поток будет хорошо виден в обоих полушариях.

Звездопад Леониды лучше наблюдать под утро (после полуночи и до восхода Солнца), крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

В 1966 году во время метеорного шторма из созвездия Льва земляне наблюдали 10 тыс. метеоров за час, это 2 или 3 метеора в секунду. Такой шторм может повториться лишь в 2099 году.

https://dostup1.ru/society/Pik-meteornogo-potoka-Leonidy-dostignet-nochyu-18-noyabrya-gde-i-kogda-smotret_170417.html