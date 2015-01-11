12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.

Уважаемые наши читатели!

Поздравляем вас с праздником!

Пусть всех нас объединяет любовь к стране и городу и ответственность за их настоящее и будущее. Искренне желаем успехов, во всех делах и начинаниях на благо Озёрска и России.

Озерск.ру