12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
Уважаемые наши читатели!
Поздравляем вас с праздником!
Пусть всех нас объединяет любовь к стране и городу и ответственность за их настоящее и будущее. Искренне желаем успехов, во всех делах и начинаниях на благо Озёрска и России.
Озерск.ру
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