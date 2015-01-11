Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнём

Уважаемые жители Озерского городского округа.

Днем 10 декабря произошел пожар в квартире Калинина, 3. По прибытии на место вызова пожарные расчеты наблюдали дым из окна четвертого этажа, на балконе стоял мужчина – хозяин квартиры, 1962 г.р., который не мог самостоятельно выбраться. Для спасения человека начали устанавливать автолестницу, одновременно с этим огнеборцы начали вскрывать входную дверь. Проникнув в квартиру, пожарные прошли на балкон, применив дыхательное спасательное устройство, вывели мужчину на свежий воздух, и передали его в руки медиков. Предположительно, причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Повреждено имущество и помещения квартиры.

Граждане! Чтобы не попасть в такую печальную статистику, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с открытым огнем. Не курите в неположенных местах, тщательно тушите окурки. Контролируйте действия родственников преклонных лет или людей с ограниченными возможностями. Берегите себя и своих близких!