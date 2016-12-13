» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО

В студии Озёрск.ру побывал Виталий Александрович Вельке, депутат от округа № 17. Мы поговорили о городских проблемах и путях их решения. А также затронули вопросы:

- о проекте восстановления спортивных площадок во дворах, над которым работает Виталий Александрович,

- о защите прав потребителей,

- о партии "Единой России" и агитационно - пропагандистской работе в Озёрске.