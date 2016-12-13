От театра «Рок-опера» православным Озерска

Реклама на сайте|Обратная связь Четверг, 22 декабря, 19:13
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Декабрь 2016 (208)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Июль 2016 (446)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Культура

От театра «Рок-опера» православным Озерска

Озерск с новой программой посетил автор-исполнитель Анатолий Шенберг. Это далеко не первый концерт уроженца Питера в нашем городе. Профессиональный вокалист, экс-солист Санкт-Петербургского театра «Рок-опера», лауреат Грушинского и множества других фестивалей сегодня живет и работает в Нижнем Новгороде, что не мешает ему заниматься активной концертной деятельностью.

Впервые в Озерске он побывал в качестве специального гостя на фестивале «Морозко» в 2014 году и с тех пор провел уже ряд успешных концертов на разных творческих площадках Озерска.

В этот раз гостя принимали в духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Камерный зал создал ту самую атмосферу особой доверительности, которая столь необходима жанру авторской песни и которой сегодня особо не хватает.

Искренняя манера исполнения, стопроцентная творческая самоотдача любимому делу и аудитории и высочайший профессиональный уровень – это те качества, которые отличают Анатолия Шенберга, и озерские зрители уже успели это оценить.

После концерта мы поговорили с артистом.

- Анатолий, аудитория, приходящая на концерты – достаточно единообразна для всей страны? Или как-то люди отличаются в зависимости от регионов?

- Отличаются. В какой-то мере это зависит от условий проживания, от сложности выживания в регионе. Допустим, Мурманск или Архангельск – одна ситуация. Это север. Пусть и не Крайний. Но там тесно друг к дружке живут. Не могу сказать, что они дружней живут, чем в других местах, но они все свои проблемы оставляют за кадром, друг друга не то что не нагружают… Но при таких расстояниях и температурах лучше дружить, чем воевать.

- …экономить тепло.

- Да. И они выживают за счет этого. Поэтому, естественно, такие люди слушают по-другому, реагируют по-другому. Они живые такие, понимаешь… В этом смысле Челябинск (и вообще Южный Урал) чем-то похож на Мурманск. По восприятию, по открытости. Очень похожи.

А рядом другие «севера»: в сторону Сыктывкара. Там, поскольку тяжелейшие зоны сплошь и рядом, я столкнулся с тем, что из авторской песни им интересен Галич, Высоцкий, Анчаров, а Визбор и Окуджава – это «попса» для них. Им нужно отражение всего того, что там присутствует: с изломом, с переломом, с надломом, с надрывом.

- Видимо, что-то генетически уже…

- Что-то заложено такое. Поэтому там мои песни не так востребованы. Но в целом всю публику объединяет то, что это интеллигентная публика, понимаешь? И дело не в манерах, а во внутреннем ощущении, в сопереживании. Это аудитория, которая слушает тебя. Это единое, связующее, общее между всеми залами.

Сюда же относится и православная аудитория. Мне всегда приятно выступать в Озерске перед православной аудиторией, потому что первый мой приезд сюда для меня было открытие, какая потрясающая здесь у вас община. И вообще Озерск, несмотря на то, что это «закрытый» город, он во многом гораздо более открыт для многих желающих это видеть людей. Есть желание послушать, желание влиться, желание вместе что-то с выступающим человеком пережить. В отличие от некоторых концертов, которые вспоминаю с другими ощущениями…

- Например?

- В пансионатах я выступаю довольно часто. Там другая публика. Они сидят и ждут, когда их будут развлекать. Да, они там лечатся, и надо понимать, что кто-то с сердечными заболеваниями, кто-то с проблемами опорно-двигательной системы, кто-то еще с чем-то, но тенденция такая: сейчас нас будут развлекать. И они ждут. И ждут исключительно «Милую мою, солнышко лесное», чтобы вместе попеть. Здесь тоже ждут, но не так, по-другому. Здесь, как финал, как общее единение, а там как некое развлечение. «Что-то сегодня и не попели…» Очень сложно выступать стало в последнее время перед такой аудиторией. Я понимаю, что мне надо в корне менять программу. С бОльшим ориентиром на известные какие-то вещи. И в результате всё меньше удовольствия получаю. Мне все это меньше и меньше нравится.

А здесь можно петь (и нужно петь) всё, что тебе хочется. Это самое главное! Это потрясающе! Представляешь? Художник может делать то, что ему хочется (это раз!) для людей, которым это надо (это два!). Что можно еще желать?

* * *

У Анатолия Шенберга в Озерске уже появились почитатели его таланта, его здесь ждут, встрече с ним рады и, как правило, долго не хотят отпускать после окончания концерта.

Утром на следующий день Анатолий уже отправился в Челябинск, где у него следующий концерт. Впереди концерты в Златоусте, Миассе, Сатке…

До новых встреч в Озерске, Анатолий!

От театра «Рок-опера» православным Озерска

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев

Ключевые теги: авторская песня.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (1)

Гость,

Большое спасибо организаторам и, конечно, самому Артисту за незабываемые эмоции!
Ждём новых встреч!
Цитировать Ответить

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Особо опасная профессия – Человек
» Интервью с Андреем Лучниковым. ВИДЕО
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Алексей Лучников подписал контракт с клубом ВХЛ «Южный Урал» (Орск)
» На трассе Слюдорудник-Кыштым водитель обнаружил страшную находку
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
Обсуждаемые новости
» Особо опасная профессия – Человек
» Выпуск тридцатилетней выдержки
» Интервью с Андреем Лучниковым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Слово в защиту депутатов
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги