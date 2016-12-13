От театра «Рок-опера» православным Озерска

Озерск с новой программой посетил автор-исполнитель Анатолий Шенберг. Это далеко не первый концерт уроженца Питера в нашем городе. Профессиональный вокалист, экс-солист Санкт-Петербургского театра «Рок-опера», лауреат Грушинского и множества других фестивалей сегодня живет и работает в Нижнем Новгороде, что не мешает ему заниматься активной концертной деятельностью.

Впервые в Озерске он побывал в качестве специального гостя на фестивале «Морозко» в 2014 году и с тех пор провел уже ряд успешных концертов на разных творческих площадках Озерска.

В этот раз гостя принимали в духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Камерный зал создал ту самую атмосферу особой доверительности, которая столь необходима жанру авторской песни и которой сегодня особо не хватает.

Искренняя манера исполнения, стопроцентная творческая самоотдача любимому делу и аудитории и высочайший профессиональный уровень – это те качества, которые отличают Анатолия Шенберга, и озерские зрители уже успели это оценить.

После концерта мы поговорили с артистом.

- Анатолий, аудитория, приходящая на концерты – достаточно единообразна для всей страны? Или как-то люди отличаются в зависимости от регионов?

- Отличаются. В какой-то мере это зависит от условий проживания, от сложности выживания в регионе. Допустим, Мурманск или Архангельск – одна ситуация. Это север. Пусть и не Крайний. Но там тесно друг к дружке живут. Не могу сказать, что они дружней живут, чем в других местах, но они все свои проблемы оставляют за кадром, друг друга не то что не нагружают… Но при таких расстояниях и температурах лучше дружить, чем воевать.

- …экономить тепло.

- Да. И они выживают за счет этого. Поэтому, естественно, такие люди слушают по-другому, реагируют по-другому. Они живые такие, понимаешь… В этом смысле Челябинск (и вообще Южный Урал) чем-то похож на Мурманск. По восприятию, по открытости. Очень похожи.

А рядом другие «севера»: в сторону Сыктывкара. Там, поскольку тяжелейшие зоны сплошь и рядом, я столкнулся с тем, что из авторской песни им интересен Галич, Высоцкий, Анчаров, а Визбор и Окуджава – это «попса» для них. Им нужно отражение всего того, что там присутствует: с изломом, с переломом, с надломом, с надрывом.

- Видимо, что-то генетически уже…

- Что-то заложено такое. Поэтому там мои песни не так востребованы. Но в целом всю публику объединяет то, что это интеллигентная публика, понимаешь? И дело не в манерах, а во внутреннем ощущении, в сопереживании. Это аудитория, которая слушает тебя. Это единое, связующее, общее между всеми залами.

Сюда же относится и православная аудитория. Мне всегда приятно выступать в Озерске перед православной аудиторией, потому что первый мой приезд сюда для меня было открытие, какая потрясающая здесь у вас община. И вообще Озерск, несмотря на то, что это «закрытый» город, он во многом гораздо более открыт для многих желающих это видеть людей. Есть желание послушать, желание влиться, желание вместе что-то с выступающим человеком пережить. В отличие от некоторых концертов, которые вспоминаю с другими ощущениями…

- Например?

- В пансионатах я выступаю довольно часто. Там другая публика. Они сидят и ждут, когда их будут развлекать. Да, они там лечатся, и надо понимать, что кто-то с сердечными заболеваниями, кто-то с проблемами опорно-двигательной системы, кто-то еще с чем-то, но тенденция такая: сейчас нас будут развлекать. И они ждут. И ждут исключительно «Милую мою, солнышко лесное», чтобы вместе попеть. Здесь тоже ждут, но не так, по-другому. Здесь, как финал, как общее единение, а там как некое развлечение. «Что-то сегодня и не попели…» Очень сложно выступать стало в последнее время перед такой аудиторией. Я понимаю, что мне надо в корне менять программу. С бОльшим ориентиром на известные какие-то вещи. И в результате всё меньше удовольствия получаю. Мне все это меньше и меньше нравится.

А здесь можно петь (и нужно петь) всё, что тебе хочется. Это самое главное! Это потрясающе! Представляешь? Художник может делать то, что ему хочется (это раз!) для людей, которым это надо (это два!). Что можно еще желать?

* * *

У Анатолия Шенберга в Озерске уже появились почитатели его таланта, его здесь ждут, встрече с ним рады и, как правило, долго не хотят отпускать после окончания концерта.

Утром на следующий день Анатолий уже отправился в Челябинск, где у него следующий концерт. Впереди концерты в Златоусте, Миассе, Сатке…

До новых встреч в Озерске, Анатолий!

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев