Вниманию федеральных льготников!

С 1 января 2017 года услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, протезно-ортопедическими изделиями (кроме зубных протезов) и оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно предоставляет Государственное учреждение – Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.

После получения индивидуальных программ реабилитации, разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, граждане льготной категории с письменным заявлением могут обратиться в филиал/представительство регионального отделения Фонда по месту жительства либо в ближайший офис МФЦ.

График работы Филиала № 9 Государственного учреждения — Челябинского Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в городе Озерске, ул. Бажова, д. 14

понедельник - четверг с 08-30 до 17-30

пятница с 08-30 до 16-15,

обеденный перерыв 12-30 до 13-15.

Подробную информацию можно получить по телефонам:

в городе Челябинске (351) 264-30-03, 263-94-90

в городе Кыштыме (35151) 4-06-32

в городе Озерске (35130) 7-71-93 и на сайте: http://r74.fss.ru.

Заявления граждан, обратившихся за обеспечением до 01.01.2017 и не получивших государственную услугу будут переданы Челябинскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ Министерством социальных отношений Челябинской области.

Пресс-служба

Челябинского регионального отделения

http://www.ozerskadm.ru