Озёрские спасатели вызволяли малыша из автомобиля

13 декабря 2016 в 18.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с АЗС «АГАТ» с просьбой о помощи: в легковом автомобиле оказался заблокирован маленький ребенок (возраст год и 8 месяцев). Пока отец ребенка заправлял машину, сработала автосигнализация, двери заблокировались, открыть возможности нет, т.к. ключ остался внутри автомобиля.

На место вызова выехала дежурная смена спасателей. При помощи слесарного инструмента спасатели вскрыли дверь автомобиля. С ребенком за это время ничего не случилось.

Уважаемые родители!

· Не оставляйте малолетних детей одних в автомобиле;

· при кратковременных остановках и выходе из автомашины не оставляйте ключ в замке зажигания и не давайте им играть детям.

Вызвать помощь в случае угрозы жизни или здоровью вы можете, набрав 112 (для абонентов сотовой связи).