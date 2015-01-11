Что нужно для премьеры? Лодка, валенки и звезда!

Пожалуй, еще ни разу подготовка премьерного спектакля в Озерском театре драмы и комедии «Наш дом» не была связана с поиском самых неожиданных вещей, причем таких, которые в магазине не купишь. Например, где взять десяток пар валенок нужной степени изношенности или елочную макушку-звезду образца 70-х? Семь пар валенок принесли откликнувшиеся на призыв театра жители Озерска, остальное раздобыли служители «Нашего дома», поделившись с родным театром собственными запасами теплой одежды, за которыми многим пришлось через снега и зимние вьюги ехать на садовый участок.

«Шутки в глухомани» – деревенская история, в которой, как и полагается в новогодние праздники, много едят и пьют, поют песни и дурачат друг друга по полной программе.

Жанр спектакля звучит, казалось бы, уютно и просто – семейная комедия, но на самом деле все гораздо сложнее: будет и лирика, и фарс, и элементы детектива, а также семейное счастье и несчастье, загадочный гость из столицы, много любви, снега, лодка… Кстати, о лодке. Ее театру подарили озерские спасатели, за что им огромная благодарность! Правда, для спектакля ее пришлось уменьшить раза в три, с чем прекрасно справился театральный мастер Валерий Перов. У Андрея Иодловского в этом спектакле очень ответственная роль – ему в этой лодке нужно будет провести n-е количестве времени в качестве… но не будем раскрывать всех тайн сразу. Надо же что-то оставить и на премьеру.Помреж хватается за голову и составляет смету исходящего реквизита на 1000 рублей: на картошку, хлеб, сало, колбасу и прочую снедь. «Каково же будет зрителям? - интересуюсь у режиссера, - Рекомендовать приходить на спектакль после плотного обеда?». «Не обязательно, - успокаивает Евгений Юрьевич, - Это знакомая история. На репетициях любого спектакля артисты борются за еду, но мы это дело подкорректируем, не волнуйтесь. На сцене станется по кусочку хлеба с салом и огурчику. Остальное – будем «есть» за кулисами!».

Режиссеру спектакля Евгению Ланцову показалось явно недостаточным текста пьесы сибирского драматурга Игоря Муренко. Для полноты картины ему понадобилась еще и семейная хроника. В качестве киноартистов пригласили театральных детей. Из леса привезли живую елку, для украшения которой по всему Озерску искали светящуюся звезду-маковку. По замыслу Евгения Юрьевича звезда должна быть непременно та самая, из советских времен. На объявление театра активно откликнулись горожане, завпоста Вячеслава Максимова буквально завалили звездами. Что из этого получилось, можно увидеть в прилагаемом кратком репортаже, а что из всего этого получилось – увидим на премьере!

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