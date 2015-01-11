Все страсти ада сошлись в одной точке!

Фигура первая - страсти испанские: любовные...

16 декабря 18:30 "ДОМ БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ"

Все зло от мужиков. Пристрелить, нельзя помиловать!

Фигура вторая - страсти русские: все черти ада в гости к нам!

17 декабря 18:30 "ПОРТРЕТ"

Хотя мы прекрасно знаем, сколько в нас чертей — но очень хотим, чтобы о нас заботились ангелы.

Фигура третья - страсти ирландские: все любят котиков!

18 декабря 18:30 "ЛЕЙТЕНАНТ С ОСТРОВА ИНИШМОР"

А любовь есть, есть, я готов поклясться в этом всеми святыми, вместе взятыми, и душу заложить. М.МакДонах.

Справки по телефонам 2-56-15; 2-68-08 или в группе театра "Наш дом"

https://vk.com/teatr_ozersk