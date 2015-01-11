Вниманию озерчан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует о режиме работы отделений и служб по оказанию медпомощи населению в период Новогодних каникул:

Поликлиники № 1 и № 3, детская поликлиника, женская консультация, амбулатория п. Метлино, поликлиника городской больницы № 2:

· 31.12.2016 по субботнему графику;

· 03.01.2017 и 06.01.2017 – с 8.00 до 14.00 (прием вызовов до 12.00).

Стоматологическая поликлиника:

· 31.12.2016 по субботнему графику;

· 03.01.2017 и 06.01.2017 с 9.00 до 15.00.

(информация предоставлена руководством ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России).