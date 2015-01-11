Вниманию озерчан!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует о режиме работы отделений и служб по оказанию медпомощи населению в период Новогодних каникул:
Поликлиники № 1 и № 3, детская поликлиника, женская консультация, амбулатория п. Метлино, поликлиника городской больницы № 2:
· 31.12.2016 по субботнему графику;
· 03.01.2017 и 06.01.2017 – с 8.00 до 14.00 (прием вызовов до 12.00).
Стоматологическая поликлиника:
· 31.12.2016 по субботнему графику;
· 03.01.2017 и 06.01.2017 с 9.00 до 15.00.
(информация предоставлена руководством ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России).
Ключевые теги: медпомощь.
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