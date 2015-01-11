В Челябинской области сложилась предэпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ

По результатам мониторинга в этом году на Южном Урале циркулирует вирус гриппа типа А3 – это спрогнозированный вариант, «заложенный» в вакцины, которыми прививается население. В этом году экзотических видов гриппа не ожидается, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области. В целом эпидемия будет полиэтиологической – основным видом станет грипп А3, именно он регистрируется сейчас у всех заболевших, также, в гораздо меньшей степени, возможны случаи гриппа типов В и А1. «Минздрав провел оценку готовности медицинских организаций к эпидемии гриппа и ОРВИ, – отмечает начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального минздрава Ольга Яворская. – Обеспеченность коечным фондом и необходимым оборудованием, включая системы искусственной вентиляции легких, превышает 100 процентов. Все медицинские организации региона готовы к приему больных. Мы ведем ежедневный мониторинг наличия противовирусных, антибактериальных, дезинфицирующих средств и медицинских масок в медицинских учреждениях и аптечных сетях. Везде имеется достаточный двухнедельный запас необходимых медикаментов и расходных материалов. Система здравоохранения Челябинской области готова к оказанию медицинской помощи населению в период эпидемии в полном объеме». Прирост заболеваемости идет со скоростью 10 процентов новых случаев в неделю. На данный момент эпидпорог превышен на 11 процентов, при этом эпидемию объявляют, когда порог превышается на 20 процентов. Рост числа заболевших отмечается в 30 муниципалитетах региона. На данный момент в Челябинской области госпитализировано порядка ста человек с ОРВИ, у десяти клинически диагностирован грипп типа А3. Все заболевшие не прошли вакцинацию. «Очень важно понимать, что в случае недомогания необходимо соблюдать постельный режим и обязательно вызывать врача, – напоминает главный инфекционист минздрава Челябинской области Ольга Сагалова. – Ни в коем случае нельзя самостоятельно решать, чем заболел человек. Адекватные противовирусные и противогриппозные препараты может назначить только специалист. Игнорирование заболевания может привести к тяжелым последствиям». Отметим, что в Челябинской области в этом году число привитых достигло 33,1 процента населения – это рекордный показатель. 1 миллион 70 тысяч человек привито из средств федерального и областного бюджетов и 80 тысяч лиц – из других источников (за свой счет или за счет предприятий). Бесплатная вакцинация в регионе завершилась, но до конца декабря еще можно успеть привиться за личные средства. Прививка не дает стопроцентной гарантии от инфицирования, однако, даже в случае заражения значительно уменьшает тяжесть течения заболевания и сводит к минимуму риск развития осложнений. По мнению медиков, на эпидемиологической ситуации положительно скажутся и наступившие морозы. Рост числа заболевших снизится, благодаря тому, что в школах отменяют занятия и переводят учеников на дистанционное обучение.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-slozhilas-predepidemiologicheskaya-situaciya-po-grippu-i-orvi-36260