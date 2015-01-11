Озёрское лесничество предостерегает от незаконной рубки ёлок

Вниманию горожан!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

Кодексом об административных правонарушениях РФ за незаконную рубку деревьев предусмотрено наложение штрафа, если эти деяния совершены не в значительном размере:

- на граждан – от 3 до 4 тысяч рублей;

- на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей;

- на юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

За незаконную рубку в крупном размере, если сумма ущерба свыше 50000 руб. предусмотрена уголовная ответственность (ст. 260 УК РФ) и наказывается штрафом от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей, либо принудительными работами.

Документом, подтверждающим законность приобретения новогодних елей при транспортировке является счет-фактура, где указываются реквизиты продавца и покупателя.

Приобретайте елочки для новогодних праздников законным путем.

(информация предоставлена МКУ «Озерское лесничество»)

Коробова Е.В., инструктор ГО