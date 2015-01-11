Южноуральский след в деле об откатах при закупке медоборудования

"Новая газета" разбирает эпизоды уголовного дела высокопоставленных офицеров МВД — генерала Сугробова и его подчиненных. Напомним, речь идет об откатах при закупке медицинского оборудования. В распоряжении редакции оказались уникальные оперативные документы и материалы. Среди них - данные, собранные сотрудниками УФСБ по Челябинской области, отрабатывавшие коррупционные связи в обладминистрации, и подтверждающие, что "Вальдемар Райзвих (ныне арестованный немецко-российский бизнесмен и когда-то эксклюзивный поставщик в страны Восточной Европы оборудования компаний Siemens и Accurey), имеет коррупционные взаимоотношения с губернатором Челябинской области Юревичем и членом Совета Федерации от Челябинской области Цыбко и их ближайшим окружением. Указанные взаимоотношения были обусловлены заключением государственных контрактов на поставку медицинского оборудования в интересах минздрава Челябинской области. Кроме того, Райзвихом в качестве взятки указанным должностным лицам за действия в интересах его компаний оплачивалось и организовывалось лечение членов семей указанных должностных лиц в клиниках и медицинских центрах на территории ФРГ, в том числе в военном госпитале НАТО — Bundeswehrkrakenhaus".

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