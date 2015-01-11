Главный следователь Озерска получил престижную награду

Руководитель следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Алексей Петров стал лауреатом премии «Юрист года 2016».

Награждение состоялось в рамках торжественной церемонии вручения, организованной Челябинским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». На получение престижной юридической награды полковник юстиции Алексей Петров был выдвинут от органов следствия Российской Федерации по итогам работы в уходящем году. Из рук начальника Главного управления юстиции региона Валерия Быкова получил также Благодарность Губернатора Челябинской области.

- Это оценка деятельности всего коллектива следственного отдела, - отметил Алексей Валерьевич. - Здесь работают профессионалы высшей пробы, которые отдают себя службе полностью.

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