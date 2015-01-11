Мать, убившая своего младенца, отправлена в колонию

Более года назад весь Озерск потрясла ужасная новость о смерти 3-месячного младенца в результате нервного срыва его несовершеннолетней матери. Трагическая история получила свое логическое завершение: решением Судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда отклонена апелляция 17-летней жительницы поселка Метлино, осужденной к пяти годам заключения. В суде установлено, что девушка в ноябре 2015 года причинила телесные повреждения своему 3-месячному сыну, от которых он скончался.

В апелляционной жалобе осужденная просила отменить приговор, указывая, что телесные повреждения мальчику причинил ее сожитель.

Молодая женщина отправлена в колонию для несовершеннолетних. Кроме того, ей назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у психиатра в амбулаторных условиях.

Озёрск.ру