За отравление озерских старичков ответит областной министр

Как ранее сообщал Озёрск.ру, по случаю массового отравления подопечных Озерского дома-интерната для престарелых и инвалидов, произошедшим в начале ноября, была организована доследственная проверка. В настоящий момент проверка, инициированная прокурором Челябинской области Александром Кондратьевым, завершена.

Напомним, первые два случая резкого ухудшения самочувствия подопечных дома престарелых были зафиксированы еще в пятницу, 11 ноября. К вечеру воскресенья уже семь человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, выразившиеся в несоблюдении технологии приготовления пищи, сроков годности продуктов, температурного режима их хранения, правил приготовления и использования дезинфицирующих средств и др. Кроме того, в учреждении отсутствовала профессиональная подготовка и аттестация медицинских сестер, а ежедневные медицинские осмотры работников пищеблока с целью выявления у них заболеваний, несовместимых с исполнением трудовых обязанностей, осуществлялись формально, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Наказание за массовое отравление понесло руководство дома-интерната, оно привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Также следствием установлено, что проверки, проведенные в Доме престарелых Озерска Министерством социальных отношений Челябинской области в 2015-2016 годах, были проведены формально, без привлечения соответствующих специалистов. В связи с этим министру социальных отношений области внесено представление об устранении нарушений. Исполнение предписания надзорного органа поставлено прокуратурой области на особый контроль.

Озёрск.ру