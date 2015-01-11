Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Реклама на сайте|Обратная связь Пятница, 23 декабря, 04:15
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Радио
Радио «Energy»
«Авторадио—Озерск»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Декабрь 2016 (212)
Ноябрь 2016 (285)
Октябрь 2016 (335)
Сентябрь 2016 (334)
Август 2016 (410)
Июль 2016 (446)
Студия ТВ9 Озерск
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Официально

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

22 декабря на рабочем заседании Собрания депутатов был рассмотрен ряд финансовых, нормативных и имущественных документов. Главным вопросом стал проект бюджета Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В начале заседания депутаты рассмотрели и приняли положительное решение по корректировке бюджета округа на 2016 год. За счёт межбюджетных трансфертов доходная часть была увеличена на 1,980 млн. рублей, которые были направлены на реализацию государственных полномочий в соответствии с их целевым назначением. Также в рамках корректировки, за счёт экономии в результате проведения конкурсных процедур, было произведено перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. В частности, более 100 тыс. рублей были дополнительно направлены МБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», на 165 тыс. рублей увеличено финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа». Двум подразделениям администрации: управлению образования и управлению культуры были увеличены бюджетные назначения на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках. За счёт сложившейся экономии удалось сократить на 1,872 млн рублей дефицит бюджета округа в текущем году. Предложенный проект решения был рассмотрен и согласован на совместном заседании профильных комиссий Собрания депутатов, на сессии данная корректировка была утверждена.

Главным в повестке дня стал доклад начальника управления по финансам Елены Соловьевой о бюджете Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Она озвучила основные параметры бюджета, в частности, прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2017 год – 3 043 713 450,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 2 305 625 300,00 рублей. Объем муниципального дорожного фонда – 7 232 920,00 рублей. Общий объем расходов бюджета округа на 2017 год запланирован в сумме 3 057 620 412,00 рублей. Дефицит составляет 13 906 962,00 рублей. Депутатам также предложено было утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2018 и 2019 годов.

Как следует из доклада главного финансиста администрации, по сравнению с первоначальным финансовым планом 2016 года увеличение собственных доходов бюджета округа прогнозируется на уровне 20%. Структура основных источников налоговых и неналоговых поступлений осталась практически без изменений. Основным является налог на доходы физических лиц, который составляет 63%.

На формирование расходов повлияли такие факторы, как повышение заработной платы категориям работников учреждений в соответствии с указами президента РФ; продолжение капитального ремонта и строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры за счёт инвестиционной составляющей дотаций из федерального бюджета на, в том числе по незавершённым объектам, начатым в 2016 году; увеличение объёмов расходных обязательств на содержание и ремонт автомобильных дорог округа; увеличение расходных обязательств на субсидирование пассажирских перевозок в связи с ростом тарифа. За счёт средств муниципального дорожного фонда предусмотрены работы в сфере благоустройства и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. На финансирование сферы образования в 2017 году предусмотрен 1, 627 млрд. рублей с приростом к первоначальному плану 2016 года на 2,3%.

Следует напомнить, что 15 декабря проект решения о бюджете был представлен на обсуждение в рамках проведения публичных слушаний, по проекту было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты. Тогда по итогам публичных слушаний, с учётом поступивших предложений, были приняты рекомендации Собранию депутатов.

По результатам голосования предложенный вариант основного финансового документа округа депутаты утвердили. После сессии заместитель председателя комиссии по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Андрей Ухтеров прокомментировал решение депутатского корпуса:

Бюджет принят. В 2017-й год мы входим с утверждённым главным финансовым документом округа. Работа над проектом бюджета была проведена большая. Он рассматривался на протяжении ряда заседаний депутатских комиссий. Проводилась проработка по всем подразделениям администрации в разрезе всех муниципальных программ. В доходной и расходной частях бюджета на следующий год произошло небольшое увеличение. Надо отметить, что на 76% бюджет наполнен за счёт межбюджетных трансфертов. Поступления из регионального бюджета составляют примерно 1,829 млрд. рублей, из федерального – 477 млн. рублей, собственные налоговые и неналоговые поступления составляют более 700 млн. рублей. Размер регионального и федерального финансирования с незначительными изменениями сохранился на уровне 2016 года.

По расходам бюджет 2017 года остаётся социально ориентированным. Более 80% финансовых средств будут направлены на решение социальных задач в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. То, что мы работаем в конструктивном диалоге со специалистами, оперативно обсуждаем и находим решение в рабочем порядке, я считаю, что это достаточно продуктивная форма взаимодействия. Главное в работе над бюджетом это то, что нам удалось добиться его сбалансированности. Ряд мероприятий по таким направлениям как благоустройство, содержание жилищно-коммунальной сферы, дорожной сети они в бюджете отражены и обеспечены финансированием. При возможности эти мероприятия будут наполнятся дополнительными средствами.

http://ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

Ключевые теги: бюджет.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Особо опасная профессия – Человек
» Интервью с Андреем Лучниковым. ВИДЕО
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Алексей Лучников подписал контракт с клубом ВХЛ «Южный Урал» (Орск)
» На трассе Слюдорудник-Кыштым водитель обнаружил страшную находку
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
Обсуждаемые новости
» Особо опасная профессия – Человек
» Выпуск тридцатилетней выдержки
» Интервью с Андреем Лучниковым. ВИДЕО
» Кому мешает новый дом?
» Слово в защиту депутатов
» Интервью с Виталием Вельке. ВИДЕО
» Интервью с Вадимом Каримовым. ВИДЕО

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, не про Озерск но интересно, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги