Утверждён главный финансовый документ округа на 2017 год

22 декабря на рабочем заседании Собрания депутатов был рассмотрен ряд финансовых, нормативных и имущественных документов. Главным вопросом стал проект бюджета Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В начале заседания депутаты рассмотрели и приняли положительное решение по корректировке бюджета округа на 2016 год. За счёт межбюджетных трансфертов доходная часть была увеличена на 1,980 млн. рублей, которые были направлены на реализацию государственных полномочий в соответствии с их целевым назначением. Также в рамках корректировки, за счёт экономии в результате проведения конкурсных процедур, было произведено перераспределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств. В частности, более 100 тыс. рублей были дополнительно направлены МБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», на 165 тыс. рублей увеличено финансирование мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа». Двум подразделениям администрации: управлению образования и управлению культуры были увеличены бюджетные назначения на осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и рабочих посёлках. За счёт сложившейся экономии удалось сократить на 1,872 млн рублей дефицит бюджета округа в текущем году. Предложенный проект решения был рассмотрен и согласован на совместном заседании профильных комиссий Собрания депутатов, на сессии данная корректировка была утверждена.

Главным в повестке дня стал доклад начальника управления по финансам Елены Соловьевой о бюджете Озерского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Она озвучила основные параметры бюджета, в частности, прогнозируемый объем доходов бюджета округа на 2017 год – 3 043 713 450,00 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов – 2 305 625 300,00 рублей. Объем муниципального дорожного фонда – 7 232 920,00 рублей. Общий объем расходов бюджета округа на 2017 год запланирован в сумме 3 057 620 412,00 рублей. Дефицит составляет 13 906 962,00 рублей. Депутатам также предложено было утвердить основные характеристики бюджета округа на плановый период 2018 и 2019 годов.

Как следует из доклада главного финансиста администрации, по сравнению с первоначальным финансовым планом 2016 года увеличение собственных доходов бюджета округа прогнозируется на уровне 20%. Структура основных источников налоговых и неналоговых поступлений осталась практически без изменений. Основным является налог на доходы физических лиц, который составляет 63%.

На формирование расходов повлияли такие факторы, как повышение заработной платы категориям работников учреждений в соответствии с указами президента РФ; продолжение капитального ремонта и строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры за счёт инвестиционной составляющей дотаций из федерального бюджета на, в том числе по незавершённым объектам, начатым в 2016 году; увеличение объёмов расходных обязательств на содержание и ремонт автомобильных дорог округа; увеличение расходных обязательств на субсидирование пассажирских перевозок в связи с ростом тарифа. За счёт средств муниципального дорожного фонда предусмотрены работы в сфере благоустройства и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. На финансирование сферы образования в 2017 году предусмотрен 1, 627 млрд. рублей с приростом к первоначальному плану 2016 года на 2,3%.

Следует напомнить, что 15 декабря проект решения о бюджете был представлен на обсуждение в рамках проведения публичных слушаний, по проекту было получено положительное заключение контрольно-счетной палаты. Тогда по итогам публичных слушаний, с учётом поступивших предложений, были приняты рекомендации Собранию депутатов.

По результатам голосования предложенный вариант основного финансового документа округа депутаты утвердили. После сессии заместитель председателя комиссии по бюджету и экономической политике Собрания депутатов Андрей Ухтеров прокомментировал решение депутатского корпуса:

– Бюджет принят. В 2017-й год мы входим с утверждённым главным финансовым документом округа. Работа над проектом бюджета была проведена большая. Он рассматривался на протяжении ряда заседаний депутатских комиссий. Проводилась проработка по всем подразделениям администрации в разрезе всех муниципальных программ. В доходной и расходной частях бюджета на следующий год произошло небольшое увеличение. Надо отметить, что на 76% бюджет наполнен за счёт межбюджетных трансфертов. Поступления из регионального бюджета составляют примерно 1,829 млрд. рублей, из федерального – 477 млн. рублей, собственные налоговые и неналоговые поступления составляют более 700 млн. рублей. Размер регионального и федерального финансирования с незначительными изменениями сохранился на уровне 2016 года.

По расходам бюджет 2017 года остаётся социально ориентированным. Более 80% финансовых средств будут направлены на решение социальных задач в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. То, что мы работаем в конструктивном диалоге со специалистами, оперативно обсуждаем и находим решение в рабочем порядке, я считаю, что это достаточно продуктивная форма взаимодействия. Главное в работе над бюджетом это то, что нам удалось добиться его сбалансированности. Ряд мероприятий по таким направлениям как благоустройство, содержание жилищно-коммунальной сферы, дорожной сети они в бюджете отражены и обеспечены финансированием. При возможности эти мероприятия будут наполнятся дополнительными средствами.

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Фото Владимира Беляева.