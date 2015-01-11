«И звездопадом музыка сверкает…»

Именно так назывался большой праздничный концерт, посвященный 65-летию детской музыкальной школы №1. Он состоялся 16 декабря и собрал вместе учеников, педагогов и родителей, которые искренне любят музыку и не мыслят свою жизнь без творчества.

Поздравить юбиляров пришли руководители Озерского городского округа, ФГУП «ПО «Маяк», Общественной палаты и представители учреждений культуры. Вручив подарки (необходимую школе оргтехнику), Михаил Похлебаев, Олег Костиков и Евгений Щербаков в своих выступлениях отметили, что наличие в округе такого храма искусства является настоящим достижением, и ничего, кроме гордости, не вызывает. Чтобы юным талантам и их наставникам создать достойные условия для занятий, официальные гости пообещали в ближайшем будущем привести в порядок здание ДМШ №1, для чего предусмотреть в местном бюджете-2017 соответствующие средства.

Организаторы концерта и его участники приложили максимум усилий, чтобы порадовать гостей и сделать юбилей по-настоящему ярким и запоминающимся. И эта задумка вполне удалась. На школьной сцене музыкальную эстафету передавали друг другу выпускники разных лет, лучшие ученики и их педагоги.

Перед слушателями выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Мария Дмитриева (класс Заслуженного работника культуры РФ Т. Карцевой), исполнитель и педагог Евгений Черкашин, оркестр баянистов – аккордеонистов (руководители - В. Черкашина, Е. Черкашин), унисон домр (преподаватели - Н. Маркина, Г. Чугина, руководитель Г. Чугина), ансамбль скрипачей (руководитель Н. Ковалева), хоровые коллективы (руководитель и дирижёр С. Кривенко) и другие по-настоящему «звёздные» исполнители.

Исполненная в финале лауреатами международных конкурсов Александром Великановым и оркестром народных инструментов (руководитель и дирижёр И. Хохрякова) песня «О, Родина!» Г. Свиридова привела публику в такой восторг, что её пришлось исполнять «на бис».

Лариса Кузнеченкова, директор ДМШ №1:

- Юбилей, какой бы значительной ни была дата, - это не только отчет о пройденном пути. Это, прежде всего, тот след, который оставили в жизни людей годы работы или учебы в школе. Поздравляем всех, кто связан с жизнью нашего замечательного коллектива!

http://ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.