Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб несовершеннолетний

24 декабря 2016 года в г.Озерске, в 13.15, на улице Каслинская произошло столкновение автомобилей «Дэу-Нексиа» и «Хюндай», автомобили получили механические повреждения.

Участники ДТП, в том числе ребенок 2014 года рождения, пассажир «Дэу-Нексиа», ожидали приезда инспекторов ДПС на улице. В этот момент водитель автомобиля «Лада», мужчина 1969 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий автомобиль «Дэу», после чего автомобиль «Дэу – Нексиа» продвинулся и сбил находящегося возле него ребенка. Несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где не приходя в сознание скончался.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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