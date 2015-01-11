Итоги турнира по шахматам

25 декабря прошел Новогодний блиц-турнир по шахматам.

В соревновании, проходившем в городском шахматном клубе, приняло участие 18 человек. В напряженной борьбе призерами стали:

I место - с результатом в 7 очков из 8 возможных Юделевич С.,

II место - 6,5 очков Смоловик А.,

III место – 6 очков Васильев В.

Старожилы Озерских шахмат, как всегда, на «высоте», Юделевич Семен в очередной раз первый! Не так давно отпраздновавший свое 80-тилетие, кстати, еще раз поздравляем его с этим праздником, полон сил и готов к борьбе за шахматной доской! Сделав две ничьи с основными соперниками, остальных выиграл и занял 1 место.

На втором месте Смоловик Александр, подтвердил свой высокий уровень.

На третьем месте небольшой сюрприз, Васильев Владимир, не так часто участвующий в соревнованиях, но, как правило, или в тройке или близко к ней, стоит чуть прибавить, и думаем, первое место будет его. А ведь позади него остались такие сильные шахматисты, как Манижашвили Иосиф, Карабанов Борис, Полянский Юрий!

Отметим участие в турнире со взрослыми совсем юных Калина Егора и Слукиновой Алены, которая смогла набрать 2 очка!

Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФКиС г. Озерска за помощь в проведении соревнований.

Шахматная Федерация Озёрского ГО