Гудки все школьники считают

На улице тридцатиградусный мороз. Школьники ушли на вынужденные каникулы. В Новогорном, по старой доброй традиции, о том, «идти в школу или нет», оповещает Аргаяшская ТЭЦ. Нет, конечно, уже давно есть интернет и никаких проблем с оповещением, казалось бы, и нет, но в гудках есть своя прелесть. Один гудок – не учится начальная школа, два – до 7 класса включительно, три – до 9 класса, а уж если ТЭЦ даст четыре гудка, ту не учится вся школа… И школьники, открыв форточки, жадно считают сигналы энергетиков.

Именно вопрос о «гудках» стал одним из ключевых на классном часе в 5б классе Новогорной школы №41, посвященном Дню Энергетика.

- Работники станции в школе гости частые, - говорит классный руководитель пятиклассников Елена Геннадьевна Чернова, - и не только как родители, но и как выпускники и старшие товарищи.

В канун профессионального праздника в Новогорной школе проводятся конкурсы, выставки, классные часы, посвящённые Дню энергетика. Ребята средних и старших классов приходят на экскурсии на Аргаяшскую ТЭЦ. В этот раз гости в к пятиклашкам пришла Ираида Васильевна Петрова ведущий специалист по наладке котлов, турбин, вспомогательного оборудования. Она рассказала ребятам историю строительства станции, её настоящее и будущее, вкратце объяснила физические процессы, происходящие при производстве электрической и тепловой энергии, затронула экологическую составляющую. Несмотря на то, что ребята лишь в этом году перешли из младшей школы, они охотно вступали в диалог, делясь с гостем своими знаниями, рассуждали, доказывали свою точку зрения.

- Я даже не ожидала, что пятиклассники могут так по-взрослому думать и задавать интересные вопросы, - поделилась впечатлением Ираида Васильевна.

Самые активные от лектора получили авторучки с логотипом компании. Ну, и какой же праздник без подарков! Дмитрий Боровой для гостей и ребят прочитал стихотворение, посвящённое нелёгкому и важному труду энергетиков. Родители 5б класса подарили Ираиде Васильевне сладкий подарок. В ответ гостья раздала ребятам календарики на новый, 2017, год.

Один вопрос классного часа так и остался без ответа: будут ли завтра гудки? Гудки были. Но это уже в следующие дни. Самый короткий день в 2016 году стал одним из самых морозных, и энергетики в свой праздник невольно подарили школьникам из 41-й школы ещё несколько дней каникул.

Сергей Чернов

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