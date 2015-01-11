Памяти Певца Озерска. Видео

В официально несуществующем выставочном зале Центральной городской библиотеки прошел вечер, посвященный памяти Михаила Ивановича Шарова – ветерана ФГУП «ПО «Маяк», великолепного вокалиста, человека широчайшего энциклопедического кругозора.

Михаилу Ивановичу в декабре сего года исполнилось бы 80 лет.

Вспомнить этого удивительного человека пришли поклонники его многоразличных талантов.

Своеобразное творческое приношение в память о выдающемся земляке подготовили солисты вокального класса Дворца культуры «Маяк» во главе со своим руководителем, заслуженным работником культуры Российской федерации Александром Великановым, музыкант В.С.Брюханов, чтец-декламатор В.П.Климов, академический мужской хор Дворца культуры «Маяк» и другие артисты.

Вечер подарил всем собравшимся непередаваемую атмосферу сердечного тепла.

Словно привет от Михаила Ивановича, находящегося где-то здесь, за кулисами…

Подробности – в видеосюжете.

Александр Волынцев