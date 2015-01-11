«Уральская сталь» осталась непобедима

25 декабря 2016 года в КСК "Лидер" завершился открытый Кубок города по волейболу среди женских команд.

За 3-4 место боролись команды г.Касли и г.Озерск "Восход". В составе команды "Восход" вместе с ветеранами сборной города играли и выпускницы ДЮСШ - Дементьева, Макеева, Долгова, Поликарпова, во главе с неизменным капитаном команды Фенюк С.

В команде "Надежда" играли девочки 2001-2002 года рождения. Несмотря на возрастные различия игроков, игра закончилась в пользу более опытной команды "Восход" со счетом 3:0.

За 1-2 место встречались команда "Альянс" (состав команды: Речкалова, Сапунова, Болотова, Камаева, Калясина, Завьялова, Дорофеева, капитан команды Дороднева) и команда "Уральская сталь" - старшие воспитанники секции волейбола (тренер Макеева А.В.), капитан команды Шмелькова.

Игра была яркой и зрелищной, достойной финала. В упорной борьбе со счетом 3:1 победила команда "Уральская сталь".

Поздравляем тренера и девочек с победой! А всех участников и болельщиков с наступающим новым годом!

Методисты МБУ Арена

Фоторепортаж Наталии Марковой