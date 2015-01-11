«Голос памяти» звучит из Озерска

Челябинская областная универсальная научная библиотека провела презентацию сборника стихов о Великой Отечественной войне «Голос памяти», в который вошли стихи авторов из Челябинской области, а также Украины, Казахстана, Армении, США, Германии и Израиля.

Все авторы сборника являются участниками литературного конкурса, посвященного Великой Отечественной войне, который проводился в 2015 году. Абсолютным победителем по единодушному решению жюри конкурса стал озерский литератор и публицист Александр Волынцев. Александр также сотрудничает с Озёрск.ру, его актуальные и глубокие материалы не раз становились самыми читаемыми новостями нашего сайта.

Литературный конкурс, победителем которого стал Александр Волынцев, был организован Челябинской региональной общественной организацией участников боевых действий «Родина». Кроме нашего земляка, жюри конкурса, в которое вошли именитые литераторы и поэты со всей России, отметило участников из Оренбурга, Москвы, Старого Оскола, Санкт-Петербурга, а также Украины, Молдовы и Казахстана.

Озёрск.ру