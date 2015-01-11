К вопросу о принятии схемы теплоснабжения в Озерске

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Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

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Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

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| Авторские разделы » Евгений Шитиков

К вопросу о принятии схемы теплоснабжения в Озерске

Я выступал за нормализацию отношений с компанией Фортум задолго до того, как это стало мейнстримом. И мне очень радостно, что наконец-то между администрацией Озерска и компанией Фортум налажены взаимопонимание и конструктивное сотрудничество.

Теперь 2 слова о том, почему я поддерживаю #Фортум. Во-первых, это очень экологичная компания, с огромным практическим опытом в области защиты окружающей среды. В каждой стране, где работает эта компания (а это международный энергетический концерн, работающий в том числе и в странах Северной Европы – Финляндии, Швеции), Фортум придерживается строгих правил и стандартов по защите природы. Так происходит и в России, в том числе и на Аргаяшской ТЭЦ. Недавно я побывал на этой станции в качестве приглашенного на круглый стол по энергосбережению и своими глазами видел важнейшие проекты по снижению вредного воздействия на окружающую среду: введеный недавно комплекс по очистке газов, благодаря которому из труб ТЭЦ идет только белый дым, а не коричневый, как раньше. Также нам рассказали про планы компании по созданию системы обратного водоснабжения станции – это позволит не «выпаривать Улагач», а возвращать в озеро по 2 млн кубометров воды ежегодно, что благоприятно скажется на «здоровье» и самого озера Улагач, и Иртяша.

А вторая причина, почему я поддерживаю Фортум – экономическая. В нынешнеее кризисное время компания находит немалые средства, чтобы инвестировать в модернизацию оборудования станций. Даже озвученные проекты (газоочистка, оборотная схема водоснабжения и вагоноопрокидыватель) стоили компании Фортум нескольких миллиардов (!) рублей. А это не просто инвестиции в эффективность – это вложения в безопасность и надежность станции. Где сегодня мы можем найти такого крупного инвестора в систему ЖКХ Озерского городского округа?

Теперь перейдем к простым цифрам, красноречиво показывающим что выгоднее «простому горожанину». В прошлом была очень популярна идея, что надо отказаться от услуг Аргаяшской ТЭЦ, а котельные построить прямо в городе, чтобы не «отапливать трубу» из Новогорного. Правда, не уточнялось, за чей счет. Априори предполагалось, что деньги на строительство новых источников тепла даст государство или Росатом. Однако, как быстро выяснилось, денег (а речь шла о 2-3 млрд рублей только на строительство источников) никто давать не собирался – не то сейчас время, чтобы государство выполняло необоснованные пожелания озерчан, когда рядом стабильно работает целая ТЭЦ. Но давайте представим, чтобы было, если бы деньги на строительство нашлись, и котельные построили бы на территории Озерска – как это сделано в других городах области. С сайта Министерства тарифного регулирования Челябинской области я взял свежие данные по тарифам на тепло в 2017 году – как говорится, цифры говорят сами за себя:

Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня 2017 (с сайта МТРиЭ):

Миасс – 1 701 руб/Гкал

Усть-Катав – 3 237 руб./Гкал

Копейск – 1 880 руб./Гкал

Златоуст – 4 888 руб/Гкал

Крышная котельная в Челябинске (Красноармейская, 112 – данные по 2016 году) – 2 103 руб./Гкал 

Кыштым – 1 809 руб./Гкал

Озерск – 1 121 руб./Гкал (до конца 2016 года)

Получается, если бы котельную построили у нас на территории города и отказались от услуг АТЭЦ, жители Озерска почувствовали бы это на своем семейном бюджете – рост платы за отопление составил бы от 1,5 до 3 раз. Весьма и весьма существенно по нынешним временам. Теперь, утвердив Аргаяшскую ТЭЦ в качестве основного источника теплоснабжения Озерска, мы можем быть уверены – тариф на тепло для наших домов останется одним из самых низких в Челябинской области, так как тепло производится на ТЭЦ совместно с электрической энергией в режиме когенерации (совместной выработки), а значит, будет заведомо дешевле, чем на котельных, где производят только тепло.

Конечно, остается еще много вопросов и по качеству теплоснабжения, и по переходу к закрытой схеме ГВС, и по установке приборов учета и регулирования. НО главное произошло – от ситуации конфронтации между администрацией, «Маяком» и «Фортумом» стороны перешли к сотрудничеству, уважительному диалогу и взаимоприемлемому компромиссу, что не может не радовать.

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"

Ключевые теги: схема теплоснабжения.

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Комментарии (1)

Водяной,

Евгений! Что-то не то у Вас с логикой. На основании чего Вы решили, что при вкладывании Фортумом в модернизацию побочных производств АТЭЦ, сопоставимых со строительством (а вернее с модернизацией котельной №1 на Кыштымской)миллиардов рублей, тариф от АТЭЦ вдруг останется прежне низким, а от модернизируемой котельной он вдруг резко возрастёт?
Есть внятное объяснение этому "феномену"?
Это первое.
И второе. Как бы не показывали нам сотрудники Фортума модернизацию углеподачи или переход на оборотное водоснабжение, на КПД электростанции это нисколько не влияет. Станция с технологиями 40-вых годов прошлого столетия, с КПД не выше 30%. Соответственно себестоимость производства электроэнергии(которую нам никогда не покажут) на АТЭЦ очень большая. АТЭЦ спасает то, что в Северном энергоузле эта станция - СИСТЕМНАЯ. Её нельзя вывести из эксплуатации, возникнет в Северном энергоузле дефицит электроэнергии. НО, стоит здесь появиться новому источнику электроэнергии или подвести в узел ЛЭП - 220 кВ, например от Белоярской АТЭЦ и АТЭЦ придет конец, как крайне неэффективной станции.
Поэтому: принятие сегодняшней схемы, это лишь тактический шаг, чтобы Фортум совсем не "удавил" ММПКХ и город. Не более.
Но о стратегическом развитии, вы сами знаете, у нас никто не думает.
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