К вопросу о принятии схемы теплоснабжения в Озерске

Я выступал за нормализацию отношений с компанией Фортум задолго до того, как это стало мейнстримом. И мне очень радостно, что наконец-то между администрацией Озерска и компанией Фортум налажены взаимопонимание и конструктивное сотрудничество.

Теперь 2 слова о том, почему я поддерживаю #Фортум. Во-первых, это очень экологичная компания, с огромным практическим опытом в области защиты окружающей среды. В каждой стране, где работает эта компания (а это международный энергетический концерн, работающий в том числе и в странах Северной Европы – Финляндии, Швеции), Фортум придерживается строгих правил и стандартов по защите природы. Так происходит и в России, в том числе и на Аргаяшской ТЭЦ. Недавно я побывал на этой станции в качестве приглашенного на круглый стол по энергосбережению и своими глазами видел важнейшие проекты по снижению вредного воздействия на окружающую среду: введеный недавно комплекс по очистке газов, благодаря которому из труб ТЭЦ идет только белый дым, а не коричневый, как раньше. Также нам рассказали про планы компании по созданию системы обратного водоснабжения станции – это позволит не «выпаривать Улагач», а возвращать в озеро по 2 млн кубометров воды ежегодно, что благоприятно скажется на «здоровье» и самого озера Улагач, и Иртяша.

А вторая причина, почему я поддерживаю Фортум – экономическая. В нынешнеее кризисное время компания находит немалые средства, чтобы инвестировать в модернизацию оборудования станций. Даже озвученные проекты (газоочистка, оборотная схема водоснабжения и вагоноопрокидыватель) стоили компании Фортум нескольких миллиардов (!) рублей. А это не просто инвестиции в эффективность – это вложения в безопасность и надежность станции. Где сегодня мы можем найти такого крупного инвестора в систему ЖКХ Озерского городского округа?

Теперь перейдем к простым цифрам, красноречиво показывающим что выгоднее «простому горожанину». В прошлом была очень популярна идея, что надо отказаться от услуг Аргаяшской ТЭЦ, а котельные построить прямо в городе, чтобы не «отапливать трубу» из Новогорного. Правда, не уточнялось, за чей счет. Априори предполагалось, что деньги на строительство новых источников тепла даст государство или Росатом. Однако, как быстро выяснилось, денег (а речь шла о 2-3 млрд рублей только на строительство источников) никто давать не собирался – не то сейчас время, чтобы государство выполняло необоснованные пожелания озерчан, когда рядом стабильно работает целая ТЭЦ. Но давайте представим, чтобы было, если бы деньги на строительство нашлись, и котельные построили бы на территории Озерска – как это сделано в других городах области. С сайта Министерства тарифного регулирования Челябинской области я взял свежие данные по тарифам на тепло в 2017 году – как говорится, цифры говорят сами за себя:

Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня 2017 (с сайта МТРиЭ):

Миасс – 1 701 руб/Гкал

Усть-Катав – 3 237 руб./Гкал

Копейск – 1 880 руб./Гкал

Златоуст – 4 888 руб/Гкал

Крышная котельная в Челябинске (Красноармейская, 112 – данные по 2016 году) – 2 103 руб./Гкал

Кыштым – 1 809 руб./Гкал

Озерск – 1 121 руб./Гкал (до конца 2016 года)

Получается, если бы котельную построили у нас на территории города и отказались от услуг АТЭЦ, жители Озерска почувствовали бы это на своем семейном бюджете – рост платы за отопление составил бы от 1,5 до 3 раз. Весьма и весьма существенно по нынешним временам. Теперь, утвердив Аргаяшскую ТЭЦ в качестве основного источника теплоснабжения Озерска, мы можем быть уверены – тариф на тепло для наших домов останется одним из самых низких в Челябинской области, так как тепло производится на ТЭЦ совместно с электрической энергией в режиме когенерации (совместной выработки), а значит, будет заведомо дешевле, чем на котельных, где производят только тепло.

Конечно, остается еще много вопросов и по качеству теплоснабжения, и по переходу к закрытой схеме ГВС, и по установке приборов учета и регулирования. НО главное произошло – от ситуации конфронтации между администрацией, «Маяком» и «Фортумом» стороны перешли к сотрудничеству, уважительному диалогу и взаимоприемлемому компромиссу, что не может не радовать.

Евгений Шитиков

Координатор движения "Зеленый Озерск"