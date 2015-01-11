Живая Школа для живых

В Озерске немало школ со всевозможными специализированными классами: и с углубленным изучением определенных общеобразовательных дисциплин, и с особым вниманием к физическому, психологическому и психическому здоровью учащихся и т.д. и т.п.

Но есть в этом спектре озерского образования школа особая, специализирующаяся на том, что ее ученики уже сегодня знают, кем хотят быть. Они уже носят свою особую форму, которой дорожат. Право носить эту форму еще надо заслужить.

Еще совсем недавно школа №22 была подготовлена к закрытию. Вторую жизнь в нее вдохнул новый директор школы, энтузиаст своего дела, полковник запаса Андрей Александрович Амурский. В кадетские классы его школы потянулись и из так называемых элитных школ Озерска. Школа ожила.

Поскольку кадетский корпус ориентирован на МЧС России, то кадеты не только знакомятся с особенностями будущей профессии, но и с праздниками. 27 декабря в России отмечается День спасателя и в Доме культуры имени А.С.Пушкина прошел концерт.

В его подготовке приняли участие коллективы Дома культуры, ансамбль «Веснушки», коллектив «Созвездие», военные музыканты 93-ей Озерской дивизии войск Национальной гвардии РФ, солисты.

Особым торжественным моментом было принятие Присяги кадета, право принять которую тоже еще надо заслужить.

Школьники готовы выполнять разного рода дисциплинарные требования, если им объяснят, зачем это надо. В этой школе умеют и объяснить, и убедить.

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев