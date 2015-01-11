Оптимистов стало меньше: почти 40% челябинцев считают 2016 год «очень плохим для себя»

Почти 40% опрошенных челябинцев оценивают уходящий 2016 год как очень плохой для себя – опрос, проведенный специалистами РАНХиГС в преддверии Нового года, показал, что оптимистов в южноуральской столице заметно поубавилось, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Социологи подчеркнули, что большинство «недовольных» респондентов – это пенсионеры, горожане с общим средним или неполным высшим образованием, уровень доходов которых ниже среднего. Они говорят, что денег им хватает только на питание и что они живут за гранью бедности, денег не хватает даже на еду.

При этом более половины опрошенных челябинцев (54%), несмотря на непростую социально-экономическую ситуацию, назвали 2016 год хорошим.

«Однако если сравнить полученные в конце 2016 года результаты с итогами 2015, можно отметить тренд снижения доли оптимистов – практически наполовину сократилось число тех, кто считает год очень хорошим, снижение составило 4,4 процентного пункта», – говорят специалисты университета.

Среди оптимистов чаще встречаются молодые респонденты, по социальному положению – специалисты с высшим образованием, оценивающие свое материальное положение на среднем уровне.

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