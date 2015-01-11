Озерские депутаты одобрили поправки в Устав

На последней в этом году сессии Собрания депутатов ключевым стал вопрос об Уставе Озерского городского округа: основной муниципальный нормативно-правовой акт был приведен в соответствие с изменившимся федеральным и региональным законодательством.

В начале заседания с докладом перед депутатами выступила начальник правового управления Собрания депутатов Елена Гребнева. Она пояснила, что в предложенной для утверждения редакции Устав изменен и дополнен рядом статей, в том числе в ней прописан новый порядок избрания главы округа, который теперь должен избираться Собранием депутатов из числа кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией, и он же возглавит администрацию. Собранием будет руководить председатель, выдвинутый депутатами из своего состава. Елена Гребнева напомнила, что эта норма вступит в законную силу по истечении срока полномочий действующего главы округа.

По представлению юристов, было предложено внести в Устав и другие коррективы: наделить органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению мероприятий в сфере профилактики правонарушений. Новую трактовку получила статья, касающаяся опросов населения. Администрация стала ответственна за предоставление земельных участков, госсобственность на которые не разграничена.

Все поправки в Устав депутаты заранее обсудили и проработали в своих профильных комиссиях, в законном порядке была соблюдена процедура общественных обсуждений.

На сессии новая редакция получила одобрение депутатского корпуса, в ближайшее время документ будет направлен в Управление Министерства юстиции РФ по Челябинской области на государственную регистрацию.

Сергей Гергенрейдер, председатель комиссии по регламенту, местному самоуправлению и общественной безопасности Собрания депутатов, член фракции «Единая Россия»:

- Я считаю, что новая модель управления округом будет способствовать эффективному управлению ресурсами и положительным образом скажется на процессах, происходящих в жизни муниципалитета.

Егор Романов, депутат Собрания по избирательному округу №6, член фракции «Единая Россия»:

- Сегодня мы приняли решение, которое сделает руководство округом более нацеленным на взвешенный и качественные результат. А вообще-то, все решают люди, а не формальности: главное – правильно распорядиться новыми нормами Устава. И тогда все - к лучшему!

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