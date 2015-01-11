«Удар» забил сколько смог, «Гранит» — сколько захотел!

Заключительный матч в уходящем 2016 году в Чемпионате Челябинска ХК «Гранит» провел 26 декабря с одним из аутсайдеров турнира – командой «Удар». Веселеньким таким матч получился и очень неоднозначным для нашей команды. Если применить к ходу этой игры геометрическое построение, то оно будет в виде синусоиды: два пика в первом и третьем периодах и полнейший провал во втором. Попробуем разобраться, что же произошло.

ХК «Удар» (Челябинск) - ХК «Гранит» (Озерск) 5 : 11 (0:4; 3:1; 2:6)

Шайбы забросили: 1 мин – С.Михайлов (Е.Алабугин, И.Валеев) 0:1; 9 мин – Д.Петрюк (А.Демкин, М.Ковлягин) 0:2; 14 мин – Д.Петрюк (И.Валеев, С.Михайлов) 0:3; 17 мин – Д.Петрюк 0:4; 25 мин – Е.Качурин (М.Токарев) 1:4; 31 мин – Е.Качурин (П.Шилейкин) 2:4; 35 мин – И.Захаров (Д.Созинов, Е.Алабугин) 2:5; 38 мин – Е.Качурин (А.Филиппов) 3:5, бол; 44 мин – А.Комаров ((А.Курбан) 4:5; 45 мин – Д.Петрюк (Е.Бабич, Д.Климов) 4:6; 46 мин – И.Захаров (И.Валеев, Е.Алабугин) 4:7; 52 мин – И.Захаров (М.Ковлягин) 4:8; 54 мин – Е.Алабугин (А.Демкин, В.Аникеев) 4:9; 58 мин – И.Захаров (И.Валеев) 4:10; 59 мин – А.Курбан (А.Фетисов, П.Новиков) 5:10; 60 мин – Д.Созинов (Д.Петрюк,А.Демкин) 5:11.

ХК «Удар» (Челябинск): В.Шалимов (вр); М.Токарев, Д.Хватков, А.Фетисов, А.Курбан, М.Кравченко, Е.Качурин, Г.Косинцев (защ); Д.Бердышев, А.Комаров, А.Бабушкин, А.Бузуев, П.Новиков, А.Филиппов, П.Шилейкин, А.Бердичевский.

ХК «Гранит» (Озерск): Е.Бабич (вр); И.Захаров – Д.Созинов; Е.Алабугин (к) – И.Валеев – С.Михайлов; М.Ковлягин – Г.Свирепо; В.Аникеев – А.Демкин – Д.Петрюк; Д.Климов – М.Новиков; А.Савицкий, М.Куликов. Зап.вр: А.Киселев

Штраф: 4 мин – 2 мин (И.Валеев)

Судьи: И.Петин; И.Харлампиев,Н.Солдаткин (все – Челябинск)

26 декабря ЛДС «ЧТЗ-Трактор» г. Челябинск, 50 зрителей.

ХК «Гранит» начал игру, как всегда, уверенно и открыл счет уже на 37-й секунде: первая пятерка, войдя в зону соперника, за счет быстрого розыгрыша шайбы, вывела на завершающий бросок Сергея Михайлова, который не промахнулся. Вторая пятерка поддержала этот почин и также надолго запирала соперника в их зоне. В конце концов дальний бросок от синей линии Максима Ковлягина и подставление клюшки Дмитрием Петрюком привели ко второй шайбе в ворота хозяев.

Достаточно сказать. что первое вбрасывание в зоне «Гранита» случилось лишь на 10 минуте, а первый бросок в створ ворот нашей команды случился на 12-й минуте. После этого Дмитрий Петрюк провел еще две шайбы в ворота хозяев, сделав уже в первом периоде «хет-трик» и доведя счет до 4:0.

Особенно красив был четвертый гол в ворота «Удара»: Дмитрий подобрал шайбу в своей зоне и набрав скорость сначала на синей линии ушел от нападающего хозяев, затем в средней зоне проскочил между двух игроков «Удара», затем на скорости уже в зоне хозяев обыграл двух защитников и, выкатившись на вратаря, уложил его на лед и отправил шайбу в ворота. Таким образом, он обыграл всех (!) игроков соперника, находившихся на площадке. Итак, 4:0 после первой двадцатиминутки.

Счет и подавляющее преимущество, видимо, настолько расслабило игроков «Гранита», что второй период стал кошмаром для нашего голкипера. Из-за того, что, практически, все игроки сбились на индивидуальную игру - слаженная игра развалилась: когда нужно было бросать – плели хитроумные передачи ради передач и, в конце концов, просто теряли шайбу. Этим дважды в течение первых десяти минут воспользовались игроки «Удара», убежав в контратаки 2Х1 и 1Х0. И даже мощнейший выстрел Игоря Захарова от синей линии, который просто прошил голкипера хозяев, не снял напряжения, т.к тут же последовало удаление, и хозяева, разыграв элементарную комбинацию с пасом на «пятачок» из-за ворот (где были наши защитники?), вновь сократили отставание до двух шайб.

А когда в начале третьего периода игроки «Удара» после позиционной атаки забросили четвертую шайбу и совсем уж оживились (со скамейки послышались реплики – «давайте еще поддавим, похоже ребята посыпались»), вроде бы как, запахло сенсацией. Но уже через минуту после гола в свои ворота игроки «Гранита» сбросили с себя этот «морок зауми» и заиграли так, как должно: когда нужно обыгрывать – обыгрывали, когда нужно делать передачу – делали, когда нужно бросать – бросали. И все встало на свои места.

В течение оставшихся пятнадцати минут «желто-черные» забросили шесть шайб в ворота «Удара» доведя счет до 11:5. Особенно порадовало то, что пошел бросок у Игоря Захарова, который сделал в этой игре «покер» (также, кстати, как и Дмитрий Петрюк). Три из четырех своих шайб Игорь забросил страшным по силе щелчком, на который голкипер просто не успевал даже среагировать (два от синей линии и один с кистей со средней дистанции).

Вывод из этой игры очень простой – не нужно расслабляться, какой бы соперник тебе не противостоял, не нужно сбиваться на индивидуальную игру и не нужно в отлаженные действия вносить какую-то «сверхзаумь».

После победы в этой игре ХК «Гранит» набирает 30 очков и остается единоличным лидером, опережая ближайших преследователей (Газпром и Миасс) на 8 и 9 очков.

28 декабря ХК «Гранит» проведет заключительный в этом году матч в рамках Чемпионата Челябинской области. В ЛДС «Сигнал» наша команда встретится с хозяевами льда «Сигнал-Метеор» (Челябинск). Начало матча в 18.00.

Пресс-атташе «Ассоциации футбола и хоккея ОГО» С.Любчанский

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