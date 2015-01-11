Гастроли в ДК «Маяк»

27 января в ДК "Маяк" состоится спектакль "Потрясающая баба" - это лирическая комедия в исполнении артистов Московского независимого театра.

Трогательная история из жизни Наполеона. Наполненная пикантным юмором, тонкой иронией и анекдотичными ситуациями история, доставит удовольствие всем ценителям жанра комедии. Вечные проблемы взаимопонимания между мужчинами и женщинами, вынесенные на всеобщее обозрение, помогут каждому увидеть себя со стороны в той или иной ситуации.

В главных ролях - Дмитрий Исаев и Елена Корикова

В течение всего действа актёры не раз заставят зрительный зал смеяться до слёз.

Начало в 19.00