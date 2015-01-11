Южноуральские доноры в праздничные дни сдали более 140 литров крови

В Челябинской областной станции переливания крови в период новогодних каникул южноуральские доноры пополнили банк крови на 141 литр, сообщает министерство здравоохранения. Как сообщили в пресс-службе областной станции переливания крови, в связи с ростом числа экстренных пациентов в январские праздники медицинские учреждения региона традиционно увеличивают заказ крови. К примеру, для пациентов, проходящих лечение в больницах Челябинской области, в начале 2017 года требовалась кровь всех групп, а также тромбоциты донорской крови. Более 300 жителей Златоуста, Копейска, Магнитогорска, Сатки и Челябинска оказали помощь нуждающимся пациентам, став донорами в январские каникулы. «Мы благодарим всех, кто, несмотря на праздничные дни, откликнулся на приглашение Челябинской областной станции переливания крови. Сейчас мы продолжаем работать над пополнением банка крови всеми группами, а особенно резус-отрицательной. И ждем доноров к нам на станцию переливания в Челябинске и в отделениях, расположенных в Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске, – отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области, главврач ЧОСПК Галина Рудакова. – Кроме того, в январе пройдут выездные акции в Еманжелинске, Копейске, Троицке, Аргаяшском районе, а также на предприятиях Южного Урала. Завтра, 10 января, выездная бригада ЧОСПК будет вести прием в Металлургическом районе Челябинска с 9 до 12 часов по адресу: улица Молодежная, 1». Напомним, Челябинская областная станция переливания крови ведет прием доноров в рабочие дни, а также в третью субботу ежемесячно в Челябинске и Магнитогорске. Телефон для справок +7 (351) 232-78-89, сайт www.ospk.ru

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-donory-v-prazdnichnye-dni-sdali-bolee-140-litrov-krovi-36433