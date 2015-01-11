Школьникам напоминают о сроках подачи заявлений на участие в ЕГЭ

Меньше месяца осталось у южноуральских выпускников чтобы определиться с выбором предметов для сдачи единого государственного экзамена. Школьникам необходимо подать заявления о выборе предметов до 1 февраля, сообщает министерство образования.

Выпускникам текущего года необходимо подать соответствующие заявления в образовательные организации, в которых они осваивают программы среднего общего образования. Выпускники прошлых лет регистрируются на участие в итоговом сочинении (изложении) и ЕГЭ в муниципальных органах управления образования.

Напомним, для получения допуска к ЕГЭ, выпускникам текущего года необходимо было написать сочинение или изложение. В декабре прошлого года более 99% выпускников Челябинской области успешно справились с этим испытанием. Для обучающихся, получивших «незачет» предусмотрены дополнительные сроки 1 февраля и 3 мая.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершает общественное обсуждение проекта расписания экзаменов на 2017 год. Планируется, что экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский)», – отметила начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

Согласно проекту расписания досрочный этап в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая по 1 июля. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

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